Holly Miranda, concierto sorpresa de 'Encerezados' 2019 en Cerezales del Condado

La norteamericana actuará este miércolas 7 de agosto a las 21.30 horas en la Fundación Cerezales Antonino y Cinia

Martes, 6 agosto 2019

La programación musical 'Encerezados' 2019 organizada por la Fundación Cerezales Antonino y Cinia de Cerezales del Condado contará este miércoles 7 de agosto, a las 21.30 horas, con la actuación sorpresa de la norteamericana Holly Miranda.

Holly Miranda viene de Estados Unidos y hace parada en lugares como el 33 Festival Noroeste Estrella Galicia, donde agotó todas las entradas para su actuación o el Sonorama Ribera. Por ello, Cerezales del Condado no se quedará sin escuchar a esta cantautora que lleva casi 20 años tocando piano, guitarra y trompeta, escribiendo y produciendo junto a las figuras más importantes de la industria como Florence And The Machine, Karen O, Lou Reed, The XX o Lesley Gore.

La cantautora sacó dos discos junto a su banda The Jealous Girlfriends, toca la batería con Scarlett Johansson en the Singles y ha co-escrito y producido un buen puñado de otros proyectos, pero a León llega a presentar su tercer disco, 'Mutual Horse', en el que colaboran Josh Werner (Dr. John, Lee Scratch Perry), Jared Samuel (Yoko Ono), Jim Kirby Fairchild (Grandaddy, Modest Mouse), Kyp Malone (Tv On The Radio), Maria Eisen (Underground System) o Matthew Morgan (Built to Spill, Modest Mouse), entre otros.

El concierto, gratuito, será en el escenario exterior de Fundación y desde la organización apuntaron que «es posible que cuente con algún artista invitado, bien conocido por todos los leoneses y los que no lo son».