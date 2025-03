El Fronteras del Conocimiento premia al compositor Toshio Hosokawa, puente musical entre Oriente y Occidente

Álvaro Soto Madrid Martes, 4 de marzo 2025, 13:25 Comenta Compartir

El compositor japonés Toshio Hosokawa ha sido galardonado con el Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en Música y Óperapor el «extraordinario alcance internacional de su obra» al haber «construido un puente entre la tradición musical japonesa y la estética contemporánea occidental». El jurado destaca que Hosokawa «es uno de los creadores más originales y aclamados de nuestro tiempo«, con un »extenso catálogo que abarca todos los géneros« y que »está inspirado tanto por la filosofía zen como por la utilización de una escritura tímbrica de alto rigor y de una riqueza sumamente original y reconocible».

Hosokawa ha imbricado elementos de la tradición japonesa como el gagaku (música de la corte imperial japonesa) o el teatro nō con instrumentos fundamentales en su cultura como el sakuhachi, el shō, el koto y el shamisen para escribir «hitos de la música contemporánea como sus ópera Hanjo (2004), que recuerda los cantos rituales del Japón ancestral, y Matsukaze (2011), que despliega un lirismo contenido, pero profundamente expresivo», destaca el jurado. Así, el compositor simboliza la síntesis entre Oriente y Occidente «con una maestría sorprendente» y es capaz de convertir el silencio «en un elemento estructural de su penamiento musical».

Toshio Hosokawa llegó a Alemania en 1976 para estudiar con el maestro surcoreano Isang Yun en la Universidad de las Artes de Berlín y continuó sus estudios con el compositor suizo Klaus Huber en la Escuela Superior de Música de Friburgo entre 1983 y 1986.

Aunque su familia estaba profundamente ligada a la cultura japonesa –tanto su madre, que tocaba el koto (instrumento de madera con 13 cuerdas de distinto tamaño), como su abuelo, que hacía ikebana (arreglos de flores tradicionales), vivían esa tradición de la que formaban parte– antes de viajar a Europa, Hosokawa descubrió la tradición nipona cuando a los 20 años se fue a estudiar a Berlín. «Me di cuenta de que no era europeo, sino que yo pertenecía a otra tradición», explica.

En los años 70 y 80 descubrió la música de corte japonesa, la música de los bonzos, los monjes budistas y las que formaban parte de las ceremonias rituales. A la vez, se sintió influido por compositores europeos como el húngaro György Ligeti o el alemán Helmut Lachenmann, a los que aportó pensamientos de la tradición oriental, así como la filosofía o el pensamiento budista zen.

Sus obras de cámara tituladas 'Landscapes' (1993), su oratorio 'Voiceless Voice in Hiroshima' (1989/2001) y su obra orquestal 'Circulating Ocean', que la Filarmónica de Viena estrenó en el Festival de Salzburgo de 2005, han sido algunos de los hitos de una obra que ha sonado en las salas de conciertos más importantes del mundo.

La obra de Hosokawa también se muestra sensible a las catástrofes nucleares que ha sufrido Japón. En 'Voiceless Voice in Hiroshima', indaga en la devastación de su ciudad natal tras el ataque de la bomba atómica al final de la Segunda Guerra Mundial. Su propia madre es hibakusha –término japonés para designar a las personas bombardeadas–, superviviente a la bomba nuclear. En 'Stilles Meer', su ópera estrenada en 2016, indaga sobre el impacto del accidente de Fukushima y sobre la dualidad entre civilización y naturaleza, una reflexión que había comenzado en 2012 con otra de sus obras para orquesta, 'Meditation. To the Victims of Tsunami', una elegía a las víctimas de este accidente.