Dinero: «Ahora el éxito se mide en la cantidad de canciones que te meten en las playlist de Spotify»

Este viernes 29 de noviembre la banda de rock Dinero llega a El Gran Café de la mano de San Miguel. El concierto, que forma parte de la gira San Miguel Music Explorers On Tour tendrá lugar a las 21:30 horas. Antes de esta cita leonoticias se reúne con Sean Marholm, vocalista del grupo, para mantener una gran conversación en la que tiene cabida todos los temas pero que centra sus miradas en realizar un repaso a sus diez años de carrera y echar una ojeada en divisar su futuro más próximo con el ojo puesto en lo que será el quinto disco de esta banda.

Con motivo de vuestro décimo aniversario publicaron el disco «A 10 Años Luz», ¿Qué resumen le daría?

Una experiencia bonita para recordar los diez años y una buena ocasión para invitar a todos los músicos con los que hemos compartido escenario y experiencias musicales. Queríamos hacer algo diferente, así que decidimos grabarlo todo en un estudio para que el sonido estuviera limpio pero que tuviera la garra que tenemos nosotros en directo, algo que nunca lo habíamos plasmado en un disco.

Contaron con colaboraciones de grandes artistas, amigos y compañeros como Iván Ferreiro, El Drogas, Nina de Juan (Morgan), Martí Perarnau (Mucho), Dani Martín, Gonçal Planas (Mi Capitán), Mikel (Izal), Charlie Bautista, e incluso Rubi Giménez y Alejandro Ovejero, antiguos miembros de la formación...

Lo variopinto de la las colaboraciones indica que, independientemente de lo que la gente o la crítica separa por estilos, estamos todos en lo mismo, existiendo un respeto y un compañerismo muy grande. También es una forma de reivindicar la amplitud de estilos musicales que hemos desarrollado con Dinero a lo largo de todos estos años. Aunque es cierto que crear este álbum nos hizo estrujarnos el cerebro porque teníamos que elegir cuales eran nuestros grandes éxitos y luego con quien los hacíamos.

A lo largo de estos años 10 años ha habido cambios en la banda y también en lo musical, ahora que pueden echar la vista atrás , ¿Qué reflexión sacan?

La reflexión es que cuando más intentas saber lo que estás haciendo menos vas a acertar. La música es ir dando palos de ciego e ir haciendo lo que te apetece en cada momento hasta que de repente en una canción suene la flauta. Mientras tanto, toca aguantar y ser consciente que al público no te lo ganas con un single, lo haces con tablas, conciertos, cuidándolo y estando siempre ahí. Esto es una carrera de fondo.

¿Cómo valora los cambios en el panorama musical?

Ahora el éxito se mide en la cantidad de canciones que te meten en las playlist de Spotify. Antes cuando cubrías una ciudad de carteles anunciando un concierto, cualquiera podía llegar y quitártelos al día siguiente. Ahora con las redes sociales hay una sobredosis de información constante que es muy difícil llegar a la gente porque tienen que navegar en un mar de ofertas muy amplio y muy grande. Lo cierto es que la transacción con la gente es más directa ahora porque ya no hay intermediarios 'mamando' de un disco.

¿Cómo valora el auge de los festivales?

El boom de los festivales se está cargando los conciertos en salas. La gente que te conoce de uno o dos temas te va ir a ver tocar a un festival 20 minutos. El público se gasta el dinero en los festivales y no en conciertos de sala, por eso estamos sorprendidos con la buena acogida que hemos tenido en León. Pero bueno llegará un momento que esto de un giro, al final lo que hace que las cosas cambien es la gente, que se cansa y busca cosas nuevas, y ahí es donde surgen las oportunidades. Yo me imagino volver a empezar ahora de cero y lo veo mucho más difícil que cuando yo empecé. Al final lo mejor es que nadie sabe dónde va a ir y las normas no están escritas. Menos mal que las cosas cambian porque así siempre te puedes subir a una nueva ola.

¿Considera que hay un consumo muy rápido de la música?

El consumo actual no te obliga asentarte y amortizar la inversión que has hecho. Tener un disco era realizar una inversión que la tenías que amortizar y eso te obligaba a sumergirte y descubrir profundamente la obra de una banda. Ahora que las canciones no valen dinero no le das el valor que deberías de darle, ni le prestas la misma atención.