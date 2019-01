Diez canciones que ya tienen medio siglo y cualquiera diría que son cincuentonas Portada de 'Abbey Road', de The Beatles, publicado en 1969. / EL NORTE En este 2019 hay un puñado de grandes melodías que cumplen los 50 en un gran estado de forma V. VELA León Martes, 8 enero 2019, 13:41

Puedes buscarlas en 'spotify', ponerlas en el vinilo de casa o recuperarlas en cedé... Puedes escucharlas hoy de nuevo, en este arranque de 2019, y cualquiera diría que este es el año en el que todas estas canciones cumplen su medio siglo de vida. Aunque no lo parezca, hay canciones que ya tienen 50 años (o están a puntito de cumplirlos, se escribieron en 1969) y suenan como si hubieran sido escritas ayer, como si las hubieras bailado esta semana. Melodías eternas que en este 2019 entran en el club de las cincuentonas. Aquí hay un ejemplo de canciones con medio siglo de vida.

1 'Come together', The Beatles

El cuarteto de Liverpool editó en septiembre de 1969 su álbum Abbey Road, un disco que incluía canciones como 'Something', 'Here comes the sun' o 'I want you (she's so heavy)'. La primera pieza del disco era 'Come together', de John Lennon. La obra estuvo durante 16 semanas en la lista Billboard Hot 100.

2 'Penélope', Joan Manuel Serrat

En 1969, hace 50 años, Joan Manuel Serrat participó en elc cuarto Festival Internacional da Canção Popular de Río de Janeiro. Acudió con 'Penélope', que compuso en colaboración con Augusto Algueró. La canción ganó los premios a: mejor letra, música e interpretación.

3 'Proud Mary', Creedence Clearwater Revival

El álbum Bayou Country de la banda de rock Creden Clearwater Revival incluyó en 1969 este sencillo escrito por el cantante y guitarrista estadounidense John Fogerty. Fue el primer éxito de la banda. Se colocó en el número 1 de las listas de Estados Unidos. Después, llegaron cerca de cien versiones, entre ellas, la de Elvis Presley. Tina Turner hizo junto a Ike Turner su versión en 1971, tanto o más famosa que la original.

4 'Sugar, sugar', The Archies

Escrita en 1969 (fue lanzada el 26 de julio de ese año) por Jeff Barry y Andy Kim, fue interpretada por la banda The Archies, un grupo ficticio formado por personajes del cómic Archie. Cuando el sencillo fue lanzado inicialmente, el promotor Don Kirshner no quiso desvelar el nombre de los intérpretes, hasta que fue un éxito. Fue número uno del Billboard Hot 100 el 13 de septiembre del mismo año manteniéndose durante cuatro semanas y estuvo 8 semanas en la cima de las listas de sencillos del Reino Unido.

5 'Honky tonk women', The Rolling Stones

Mick Jagger y Keith Richards lanzaron el 4 de julio de 1969 esta canción, publicada como sencillo. Cuenta wikipedia que la canción fue escrita mientras Jagger y Richards pasaban las fiestas de fin de año de 1968 en Brasil. Inspirada en los gauchos que conocieron en el rancho donde se hospedaban en Matão, São Paulo, fue concebida inicialmente como una canción country acústica. Ha sido incluida en la mayor parte de los álbumes recopilatorios de la banda, que la han convertido en uno de sus clásicos. Ocupa el puesto 116 en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos publicada por la revista Rolling Stone.

6 'María Isabel', Los payos

En 1969, Los Payos desvelaron que la playa estaba desierta y que el mar bañaba su piel. Estuvo durante 29 semanas en la listas de las canciones más vendidas de ese año, convirtiéndose en la gran triunfadora de ese verano y uno de los grandes éxitos de la década. Esta canción cumple ahora 50 años... y parece que ha estado aquí toda la vida.

7 'El abuelo Vitor', Víctor Manuel

Publicada en 1969 como single, junto al tema 'Paxarinos', se ha convertido en uno de los temas emblemáticos de Víctor Manuel y en un homenaje a Asturias.

8 'In the guetto', Elvis Presley

La canción fue escrita por Mac Davis y en un principio se titulaba 'The vicious circle'. Fue popularizada en abril de 1969 por el cantante de rock Elvis Presley. Cuenta la historia de un joven que crece en el ghetto en Chicago, y que un día muere a causa de un disparo.

9 'Casatschok', Georgi Dann

Fue uno de los primeros éxitos de Georgi Dann, cantante francés afincado en España que consiguió reinar durante varios veranos consecutivos con sus canciones. Llegó 'El bimbó' en 1975. 'El africano' en 1985. 'El chiringuito' en 1988. 'La barbacoa' en 1994. Y mucho antes, en 1969, triunfó con los aires rusos de Casatschok.

10 'Raindrops Keep Fallin' on My Head, B. J. Thomas

En octubre de 1969, el cantante norteamericano B. J. Thomas triunfa con esta canción escrita por Burt Bacharach y Hal David para la película Dos hombres y un destino. Al año siguiente, ganó el Oscar a la mejor canción.