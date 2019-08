El Ciclo Mariposas Nocturnas celebra su último concierto el 9 de agosto Imagen del dúo formado por Jesús Naveira y Carlos Valbuena. El Museo Liceo Egipcio dará por finalizado este ciclo con el dúo formado por el leonés Jesús Naveira y el palentino Carlos Valbuena LEONOTICIAS León Miércoles, 7 agosto 2019, 14:15

El próximo 9 de agosto concluye el ciclo de Conciertos que cada verano organiza el Museo Liceo Egipcio entre sus obras de arte. Y lo hace con la agrupación musical que tiene a honor llevar el nombre del museo leonés por las salas de conciertos de todo el mundo. El Dúo Museo Liceo Egipcio aúna a dos de los mejores violinistas españoles del momento, el leonés Jesús Naveira y el palentino Carlos Valbuena.

Jesús Naveira, Director del Teatro Musical de la República de Karelia, Director Invitado del Ballet del Festival de San Petersburgo en el Teatro Hermitage, Director Principal de la Orquesta Sinfónica del Bierzo, así como un Director Invitado habitual de la Orquesta Filarmónica Estatal de Karelia. Naveira ha colaborado con solistas internacionales como Soyoung Yoon, Denis Kozhukhin, Mikhail Pochekin y Sofja Gülbadamova.

Tras convertirse en finalista en el Concurso Internacional de Conductores de Matačić en 2015, Naveira ha trabajado con la Orquesta Filarmónica de Zagreb, la Orquesta Sinfónica Académica Estatal de San Petersburgo, la Orquesta de Cuerno de Rusia, la Orquesta Estatal del Hermitage, la Orquesta Sinfónica Juvenil de San Petersburgo o la Orquesta Sinfónica del Teatro Zazerkalie. Como violinista profesional, Naveira estudió dirección de orquesta en el Conservatorio Rimsky-Korsakov de San Petersburgo bajo Anatoly Rybalko, donde se graduó con distinción en 2016.

A Naveira se une el prestigioso violinista y pianista palentino Carlos Valbuena. Que tras pasar con honores por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, en 2013 se incorporó al estudio del prestigioso pedagogo y violinista Mauricio Fuks en la Jacobs School of Music de Bloomington en Indiana (EE.UU.).

Ha ofrecido numeroso recitales en importantes salas de conciertos, como el que realizó para Radio Nacional de España con motivo del Día Europeo de la Música en 2012. Ha obtenido el primer premio de la National Society of Arts and Letters de Bloomigton en 2016, el primer premio del Concurso de Piano de Castilla y León de 2003, primer premio del concurso Organissimo International Electronic Organ Festival en 2004 y en la United Kingdom electronic Organ Competition en 2005, entre otros. Ha sido primer violín de la New Music Ensemble de la Jacobs School of Music, concertino en la Orquesta de San Benito o la Orquesta de Cámara de la RCSMM.

Juntos conformarán el 'Dúo de Cuerda Museo Liceo Egipcio' que se presenta el próximo jueves en la sede de la Institución leonesa en el Palacio de Gaviria de la ciudad. Tiene como objetivo la difusión del amor por la música, interpretando regularmente conciertos en el museo y en otras instituciones tanto españolas como internacionales. Y concretamente, interpretar y dar a conocer la música occidental inspirada en el País del Nilo que durante siglos se ha creado y que en una buena parte se desconoce.

En la actualidad preparan un programa inspirado en el antiguo Egipto que grabarán en el propio museo y que dará lugar a su primer disco. En el concierto del próximo 9 de agosto ofrecerán obras de I. J. Pleyel, C. Dancla, C. A. Beirot, M. Hauptmann, J. M. Leclair, J. F. Mazas, L. Spohr y J. Strauss. Además, presentarán internacionalmente la primera obra que el Museo ha encargado especialmente para su dúo al emergente compositor bosnio Misho Railic.

Los conciertos están concebidos para crear un espacio íntimo y evocador que intensifique el placer de la interpretación musical. Por lo que el número de localidades es limitado y se requiere reserva previa. El precio de la entrada a un concierto es de 10€. Todos los conciertos, realizados con la colaboración del Colegio de Arquitectos de León, darán comienzo a las 21:30 hrs. y los asistentes serán obsequiados con un detalle. Las localidades se pueden adquirir en el Museo Liceo Egipcio (C/ Conde Luna 6 «Palacio de Gaviria»).