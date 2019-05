Los bercianos The Morgans buscan apoyo popular para formar parte del cartel del Mad Cool Festival de Madrid The Morgans. La banda ha pasado a la tercera fase del concurso internacional de bandas emergentes que abre la puerta al festival LEONOTICIAS León Martes, 28 mayo 2019, 14:46

El grupo berciano The Morgans es una de las 64 bandas seleccionadas entre más de 1.000 participantes de 27 países que pasará a la tercera fase del concurso internacional de talentos emergentes Mad Cool Talent, la puerta de entrada al Mad Cool Festival que se celebra en Madrid entre el 11 y el 13 de julio.

Los bercianos buscan el apoyo popular de su público para entrar en la quincena de escogidos que disputarán la final del certamen, que consistirá en tres días de conciertos en algunas de las salas más emblemáticas de la capital de España.

Los cinco ganadores, que se darán a conocer el 19 de junio, podrán compartir el escenario del Mad Cool 2019 con artistas consagrados de primera línea como Bon Iver, The Cure, Lauryn Hill, The Smashing Pumpkins, Vampire Weekend o Empire of the Sun. Además, en su cuarta edición, el certamen se desdobla con una edición británica, que aportará otras dos bandas emergentes al festival. Los siete ganadores actuarán también en la 'welcome party' del festival, que se celebrará el 10 de julio en el recinto ferial de Valdebebas.

Hasta el próximo domingo, el público podrá votar a su grupo favorito en la web del concurso y el lunes se darán a conocer las 15 bandas más votadas por el público, que pasarán a la final. Su futuro se decidirá en tres conciertos los días 11, 12 y 14 de junio, que se celebrarán en las salas Costello, Sol y Clamores con entrada gratuita hasta completar aforo.