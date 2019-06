Bebe: «Hay que tomarse las canciones con más humor, no hay que ruborizarse porque sean explícitas» La artista española Bebe. La cantautora española estará en concierto este lunes 24 de junio en la plaza Mayor de León, como parte del programa de fiestas de San Juan y San Pedro S.FERNÁNDEZ León Domingo, 23 junio 2019, 10:25

María Nieves Rebolledo, más conocida como Bebe regresa a León dentro del marco de las fiestas de San Juan y San Pedro. Lo hará en la plaza Mayor, este lunes 24 de junio. Mucho ha cambiado desde la primera vez que vino a tierras leonesas, lo hizo para dar a conocer su primer trabajo, ahora más de 15 años después regresa con más experiencia y menos prejuicios para presentar su single 'Corazón', un tema actual, colorido y con tintes reguetoneros para romper la línea de sus anteriores trabajos.

¿Alguien le sigue llamando Nieves?

Si mucha gente, incluso ahora más que antes. A mí en el cole me llamaban Mari Nieves y luego mi familia fue la que me puso el sobrenombre de Bebe. Ahora hay mucha gente que prefiere llamarme Nieves, pero en mi casa me siguen llamando Bebe y mama.

¿Cómo hace para conciliar la vida familiar con este trabajo?

Pues como todas las mamas, una tiene que hacer encaje de bolillos (risas), pero nos vamos organizando. Lo importante es que ella mantenga su rutina, si la gira es por España es más fácil, cuando es fuera ya es más complicado pero ella ya lo tiene bastante asumido. Lo organizamos de manera que no sea traumático para ninguna de las dos porque no nos gusta estar separadas.

¿Cuánto le ha cambiado la vida su hija?

Me la ha cambiado del todo, y me encanta. Ahora mi vida gira entorno a sus necesidades, la vida es más divertida. Estoy mucho más feliz desde que está mi hija.

¿Puede que tenga algo que ver en el cambio del anterior disco a su nuevo singles, Corazón?

Puede que tenga algo que ver, por otro lado me también apetecía. Los discos son momentos, y en mi trayectoria se ve con claridad. A mí siempre me ha gustado probar cosas diferentes, y espero que esto siga así.

«Hay que tomarse las canciones con un poco más de humor, no hay ruborizarse porque sean explicitas»

¿Cómo ha llega al reguetón?

Cuando yo saque el último disco ya estaba estudiando el reguetón, que no es tan fácil hacerlo, tiene sus técnicas, sus reglas.

¿Ha sido maltratado este género musical?

Ahora ya no, pero es cierto que en un principio sí. El reguetón como todo estilo tiene todo tipo de canciones. Algunas son de amor, otras son más sensuales, pero creo que hay que tomarse las canciones con un poco más de humor, no hay ruborizarse porque sean explicitas.

En breves veremos nuevos trabajos…

Si ahora estamos en el estudio trabajando, en breves sacaremos nuevas canciones antes de publicar definitivamente el disco, que todavía le queda.

Ya no se sacan discos, ahora son singles…

Hay que amoldarse a la época, hay que evolucionar a lo que va demandando tanto el público como la industria. De todas maneras cuando yo era más pequeña también se sacaban singles en vinilo. Es una manera de estar en constante cambio, porque si no te acomodas y se vuelve un poco aburrido.

«La prensa tiene un papel importante y debería evitar el amarillismo y el titular fácil»

¿Existe el miedo a defraudar al tus seguidores por los cambios?

No, yo nunca he acostumbrado al público a ninguna forma. El público no es mío es de sí mismo, hay oyentes a los que les gusta el primer disco, hay alguno que empieza a escucharme a partir del tercero. Uno hace lo que le pide el corazón y las ganas, sin pensar en agradar a todo el mundo, porque eso no se consigue.

Lo cierto es que Bebe siempre ha sido ella misma

He aprendido que no hay que ser tan impulsaba, nunca te tienes que olvidar a quien tienes delante. Ojalá todos pudiéramos ser uno mismo, pero a veces prefiero contenerme, siempre digo que se me da mejor cantar que hablar. La prensa tiene un papel importante y debería evitar el amarillismo y el titular fácil

Hiciste canciones feministas cuando no era habitual…

Yo nunca he hablado de feminismo, jamás me he posicionado en ningún lado, simplemente he dicho que la violencia no está bien, ni a una mujer, ni a un hombre y mucho menos a un niño. Hay que buscar la igualdad y terminar con el maltrato

«Hay que buscar la igualdad y terminar con el maltrato»

También ha trabajado como actriz, con directores de la talla de José Luis Cuerda, ¿Qué recuerda de este trabajo?

Yo era fan de 'Amanece que no es poco', cuando Cuerda me llamó estaba emocionada. Es un tipo muy inteligente y divertido, a mí me encanta escuchar a la gente mayor que tiene multitud de historias y anécdotas y con el disfrute muchísimo.

¿Ser polifacética es una forma de sobrevivir?

Para sobrevivir y para no aburrirte, mi prioridad es la música que es donde me siento a gusto y además me encanta. Ahora lo estoy disfrutando más porque tengo más tiempo para preparar los conciertos, para componer y para estar en el estudio.

«Cuando comencé tenía muchos pudores, algo que no sirve para nada»

¿Qué ha cambiado de la Bebe que estuvo en León con su primer trabajo?

Han pasado muchas cosas, en concreto más de 15 años lo que ha dado lugar a que haya crecido un poquito, a ser mama, etc.. Ahora veo las cosas de otra manera y menos mal que no soy como entonces, imagínate que me hubiese quedado en 24 años, que pena. En cuanto al show ahora voy con un espectáculo mucho más preparado, en aquel momento tenía mucha energía, pero ahora la experiencia y la preparación han mejorado el espectáculo.

Musicalmente hablando, ¿ahora es más libre?

Sí, porque yo me he quitado mis prejuicios conmigo mismo. Cuando comencé tenía muchos más pudores, algo que no sirve para nada. Ese tipo de prejuicios que hacen que te boicotees, que te cohíbas, que no pruebes otras cosas, en definitiva que no disfrutes.