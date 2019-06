El Arrebato regresa a León con un concierto que «valga por dos» para quitarse «la espina del año pasado» El Arrebato actuará en la plaza Mayor de León. El cantautor llega, este viernes 28 de junio, a la capital leonesa para solventar su cuenta pendiente con las fiestas de San Juan y San Pedro, después de que el año pasado la lluvia impidiera que pudiera actuar S.FERNÁNDEZ León Viernes, 28 junio 2019, 09:24

El Arrebato llega a León para solventar su cuenta pendiente con las fiestas de San Juan y San Pedro, después de que el año pasado la lluvia impidiera que pudiera actuar. Este viernes, 28 de junio, tiene una nueva oportunidad para realizar un concierto que «valga por dos» para quitarse «la espina del año pasado». Antes de subirse al escenario de la plaza Mayor, mantiene una conversación con leonoticias, desde la humildad que le caracteriza explica sus nuevos proyectos, la cultura andaluza y hasta del fenómeno de Rosalía.

Regresa a León y estaría feo que por segundo año tuviera que aplazar el concierto por la lluvia

Creo que la lluvia me quiere llevar la contraria, pero espero que haga buen tiempo y podamos dar el concierto. Yo me quiero sacar la espina como sea. Vamos a ir con mucha ilusión, y como el año pasado finalmente no pudimos actuar, este año tenemos que hacer un concierto que valga por dos.

¿Cómo consigue mantenerse dentro del panorama musical?

Es complicado, nadie tiene la respuesta. En la música no hay una fórmula que te garantice el éxito, lo único ser honesto, ser uno mismo e intentar mejorar día a día. No hay otra fórmula, uno tiene la suerte de conectar con la gente y hay que intentar devolver este cariño con mucho trabajo. Tiene que haber verdad para que el proyecto se mantenga.

El Arrebato Día: Viernes 28 de junio Hora: 23.00 horas Lugar: Plaza Mayor Concierto grautuito

A pesar de que la industria ha cambio, usted no lo ha hecho…

No te veo a negar que tengo inseguridad cada vez que saco un nuevo disco, me imagino que como casi todos los compañeros. Luego ves la respuesta de la gente y se te quitan. Como artista, siempre quieres estar a la altura y la única manera es devolver, con trabajo, el cariño que el público te muestra.

Antes de sacar su último disco, 'Músico de Guardia', tuvo una etapa de parón, ¿es necesario para volver con más fuerza?

Si, el cuerpo me pedía parar, porque llevaba 20 años sin detenerme y necesitaba tomar un poco de distancia para descansar y desconectar. En esa pausa me di cuenta que la música no es algo que yo hacía, si no que es algo que yo soy. Me convertí en una persona insoportable, lo que quería era música, tenía un mono enorme. Donde me siento bien y soy yo mismo es con la música, de ahí viene el nombre de 'Músico de Guardia', de estar pendiente todo el día para que me llamaran de algo relacionado con este oficio.

Siempre ha mantenido una estética muy definido, ¿en la calle también viste igual?

Ahora es una estética para los conciertos, pero en su día la llevaba siempre. Me gusta tener el pelo largo pero a la vez me molesta mucho que se me meta el pelo en la cara, entonces descubrí que la felpa me iba muy bien. Más tarde ya me di cuenta que encima de los escenarios servía como un elemento identificador, y por el contrario cuando salía a la calle y me la quitaba me otorgaba una intimidad 'muy buena'. Es perfecto, siendo yo mismo encontré la fórmula perfecta.

¿La felpa le convierte de Javier a El Arrebato?

Exactamente, es como la ropa de Superman. A mí no me hace falta cabina para cambiarme, las exigencias hacen que haya aprendido a ponérmela sin espejo, sin ayuda de nada y en cualquier sitio.

Un firme defensor de la cultura andaluza, ¿Cuál cree que el situación actual?

Yo respeto que a cada persona le guste un estilo de música diferente, pero lo que me da rabia es que tomaran nuestra música como algo menor. En España se admira a la música folk, country, etc y por el contrario lo que sería nuestro folk parece que es algo de verbena. Me encontrado con muchos productores que te dicen intenta que no se te note tanto lo andaluz, como si eso fuera algo malo. Gracias a Dios esto es algo que está cambiando, aunque todavía queda mucho camino, hay muchas emisoras musicales que no ponen nada que suene a flamenco o que tengan rasgos andaluces cuando muchos de los artistas musicales son de esta tierra o tienen características de aquí. Por otro lado, no toda la música andaluza es flamenco hay grupos de rock o ahora de indie maravillosos.

Y un fenómeno como Rosalía, ¿qué le parce?

Me parece muy bien porque hay metido un 'meneo' a todo el mercado. Esta genial que salga gente nueva haciendo cosas diferentes y que sean capaces de hacernos pensar a todos.