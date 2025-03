Una leonesa en Netflix: «El público se va a zampar en tres horas el trabajo de cuatro años porque merece la pena»

Ana G. Barriada León Viernes, 21 de marzo 2025, 08:18 | Actualizado 08:56h. Comenta Compartir

Se recuerda como una niña que siempre tuvo en la mano un lápiz y cerca un folio para plasmar las mil ideas que habitaban en su mente. Soñadora, amante de la fantasía, el arte y las historias, María Vidal (León, 1997) nunca soñó en aquel León que la vio nacer que con tan solo 28 años escribiría su nombre en la historia de Netflix. La artista participa en la nueva serie de la plataforma en streaming, 'Wolf king' como directora de arte y diseño de producción.

Pero, antes de formar parte del, por ahora, proyecto más importante y ambicioso que ha realizado, María formó en la capital leonesa su sueño. Recuerda que desde bien pequeña su vida ha estado ligada al arte y, más concretamente, al dibujo y al arte digital. Aunque nunca llegó a plantearse que ese hobby de escribir historias y plasmarlas en personajes, escenarios y viñetas pudiera tener un futuro profesional, llegaba la decisión en plena adolescencia de elegir qué estudiar.

Tras cursar primero de bachillerato de Ciencias en Legio VII, decidía apostar por su vocación y formarse en la Escuela de Artes de León. «Allí fue donde vi que podía tener una salida profesional mi pasión», reconoce. Aunque ninguna de las dos alternativas más frecuentes que se planteaban en 2015 a la leonesa tras acabar el bachillerato -bien estudiar bellas artes, bien diseño gráfico- acababan de convencerla, fue la charla con un amigo la que le dio la clave de su futuro. Con 18 años hacía las maletas para poner rumbo a Madrid y cursar el grado de Animación en la universidad U-Tad, que compaginaba «todo lo que me gusta: cine, escritura, arte y dibujo».

El equipo, con María Vidal a la izquierda de la imagen, y dos escenas de la serie de Netflix.

En la capital y de la mano de sus profesores la leonesa comenzaba a meter la cabeza en el mundillo. Realizó sus primeras prácticas en Ilion Animation Studios (Planet 51), focalizándose en el diseño de personajes, y terminó los estudios con un extenso porfolio. «Con él me fui a un festival en Francia donde se citan muchísimas empresas de estudios de animación. Se lo presenté a varias y la suerte fue que la primera fue Jellyfish Pictures, que me contactaron y me fui con ellos».

Tocaba cambiar de rumbo y mudarse a Londres. Los primeros años en la empresa de forma presencial iban llegando ideas muy buenas, y diferentes proyectos conseguían ver la luz. Entre ellos, el que la ha catapultado a Netflix. Basada en la saga 'Werewold' de Curtis Jobling-que dedicó unas preciosas palabras al equipo del estudio por reflejar de forma tan fiel su historia en animación-, Netflix estrenaba este jueves 20 de marzo la serie 'Wolf king', donde María Vidal participa como directora de arte y diseño de producción.

La serie es fruto de cerca de cuatro años de trabajo incansable de un amplísimo equipo, que Vidal ha liderado para dar vida a los personajes, los escenarios, los objetos y los fondos que componen un universo de fantasía. «Es muy complejo sacar estos trabajo adelante, en estas producciones hay muchísima gente implicada. Al público le sorprende en estas películas y series de animación ver títulos de crédito con tantos nombres, pero es que es un trabajo que requiere de muchas personas», explica.

Todavía reconoce estar en una nube y no ser del todo consciente de que será precisamente su nombre uno de los que leerán millones de personas en todo el mundo que pueden ya disfrutar de la serie gracias a la plataforma internacional que es Netflix. Sin creérselo mucho, se muestra «muy contenta y muy nerviosa» por la acogida que está teniendo su trabajo, en el que confía con fe ciega porque «es fiel a lo que imaginábamos en un inicio, que es el objetivo que nos planteábamos siempre y un honor haber podido contribuir a ello».

«Creo que es un producto que merece la pena y ha sido una suerte trabajar con un equipo así y que confiaran desde el primer momento en mí»

«Llevamos cuatro años trabajando en este proyecto y la gente se lo va a zampar en tres días», se sonríe al otro lado del teléfono la artista leonesa, consciente de que la serie, al estar en Netflix, podrá ser revisionada cuantas veces se quiera en todo el mundo. «Creo que es un producto que merece la pena», sigue, feliz de que el público ya pueda disfrutar de su arte y del de todo su equipo, que define como «lo mejor de esta experiencia». «Es una suerte tremenda dar con un estudio así, que confiaron en mí desde el primer momento para que fuera, por primera vez en mi vida, directora de arte y diseño de producción, y eso es increíble para mí».

Asimilando y disfrutando del fin de este proceso que ya ha visto la luz, María Vidal y su desbordante imaginación ya piensa en los siguientes proyectos que le deparará el arte con un futuro, seguro, brillante.

Temas

Netflix

Arte