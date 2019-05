Anni B. Sweet: «Cantar en castellano me ha abierto una nueva puerta con la que disfruto muchisimo» Anni B Sweet. La cantautora española llega a León de la mano de Escenarios Vibra Mahou para ofrecer uno de sus primeros conciertos del nuevo trabajo, «Universo por estrenar», en El Gran Café, este miércoles 15 de mayo, bajo el cartel de no hay entradas S. FERNÁNDEZ León Jueves, 16 mayo 2019, 10:27

Entre ensayos y cuidados a su perro Douglas pasa el tiempo la joven artista española Anni B Sweet. Quizá ahora los ensayos ocupen más tiempo ya que esta cantautora está de estreno, el pasado 10 de mayo vio la luz su nuevo disco «Universo por estrenar», un trabajo con el que amplía sus registros al ser el primero que canta en castellano. Nervios y emoción a partes iguales se mezclan para dar la bienvenida al castellano en sus letras, algo que para ella es como tener un instrumento nuevo, me ha dado mucha frescura, se ha abierto una puerta y lo he disfrutado muchísimo», comenta Anni B Sweet a leonoticias.

«Comienzo un universo nuevo, me gusta la astronomía hay muchas referencias en este disco, He puesto mucho trabajo y mucho cariño, ojalá le guste a mis seguidores», afirma para este medio esta artista.

La transición al castellano no llega de manera espontánea, un largo camino ha tenido que recorrer para que se lleve a cabo este cambio. Desde el segundo disco ya estaba escribiendo canciones en castellano pero «todavía no había encontrado mi lugar en este tipo de sonido».

A pesar de vivir en España, su vida ha estado más ligado al inglés que al castellano, no solo por las influencias anglosajonas, si no por estudiar en un colegio bilingüe. «Tenía que hacer que las canciones en castellano me gustaran y tuvieran un sonido que me motivara, el cambio ha sido algo natural».

No es una ruptura completa con el pasado, es sólo un cambio, «aunque el inglés seguirá teniendo presencia», comenta esta artista.

Antonio Vega

Fiel seguidora de cantautores, como Bob Dylan o el español Antonio Vega, en el año que se cumple su décimo aniversario de su muerte, tan ha querido tenerlo presente en esta entrevista. «Yo fui su telonera en uno de sus conciertos, algo que para mí fue muy emocionante», afirma esta artista, que estuvo presente en el disco homenaje a Antonio Vega donde interpretó la canción, que 'se dejaba llevar por ti' ,junto a Sidonie .

A León, no viene sola sino que estará acompañada por Víctor Cabezuelo y Julia Martín-Maestro de Rufus T. Firefly, para rencontrarse «con muchos amigos en esta ciudad que no es de paso».