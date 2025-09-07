leonoticias - Noticias de León y provincia

Nevenka Fernández.

La verdad sobre el caso Nevenka: sale a la luz el libro de la exconcejala ponferradina

Nevenka Fernández cuenta su historia en 'El poder de la verdad' , libro que sale a la venta este miércoles y donde explica todo lo que vivió a partir de 2001

Leonoticias

Leonoticias

León

Domingo, 7 de septiembre 2025, 13:06

Nevenka Fernández pasó de ser una concejala en el Ayuntamiento de Ponferrada a abanderar una lucha por la dignidad de las mujeres.

La ponferradina ha editado un libro, que sale a la venta este miércoles 10 de septiembre, donde explica todo lo que pasó con ella tras el 'caso Nevenka', con el que fue la primera mujer que logró una sentencia condenatoria por acoso sexual en el ámbito laboral contra un político, el alcalde Ismael Álvarez.

Fue un caso muy mediático, que llevó a Nevenka a tener que abandonar su tierra, Ponferrada y, tras años de silencio, la ponferradina alza la voz también en este libro, 'El poder de la verdad', que comenzó a escribir como forma de terapia y que acabará este miércoles en las librerías.

En estas páginas, Nevenka busca reflejar «la historia de una mujer que fue acosada y maltratada por la violencia machista de un hombre poderoso, que encontró la fuerza para rebelarse y, al hacerlo, convirtió su testimonio, sin saberlo, en un referente para todos y en un ejemplo de valentía».

