¿Reconoces a estos leoneses relevantes?

León es una tierra de grandes personalidades que, en distintos campos, han destacado y destacan.

Leonoticias, a través de este quiz con diez preguntas, quiere poner a prueba los conocimientos de sus usuarios respecto a este área.

1 de 10 Fue presidente del Gobierno entre 2004 y 2011 Fue el quinto presidente de la democracia y el primero (y hasta la fecha, único) procedente de León Antonio Silván Adolfo Suárez José Luis Rodríguez Zapatero Mariano Rajoy 2 de 10 Su voz en la radio puso el foco en miles de 'Protagonistas' durante años Es una de las grandes figuras de la radio en España y en su localidad natal existe un Museo de la Radio Carmelo Gómez Antonio García Ferreras Carlos Herrera Luis del Olmo 3 de 10 Reina de León, fue la primera monarca de un reino cristiano en gobernar con plenitud de poderes Un busto recuerda su figura frente a la Casa Botines de León Isabel I Urraca I Sancha de León Fruela I 4 de 10 Pasó de 'Tonterías las justas' a hacer un programa con sus 'hermanos' Humorista, showman… incluso jurado de talents como Factor X aparecen en su currículo Dani Martínez Jesús Calleja Manolo Martínez Samantha Hudson 5 de 10 Cuenta con decenas de medallas internacionales que celebraba haciendo el gesto de un corazón Es una de las pioneras en su deporte, en el que fue campeona olímpica a posteriori, tras una sanción por dopaje de la ganadora en su momento Carolina Rodríguez Carolina Marín Margarita Ramos Lydia Valentín 6 de 10 Máximo goleador de la Liga Asobal y con la selección española, su carrera nació y finalizó en el Ademar Ha sido uno de los jugadores de balonmano más talentosos de todos los tiempos, lo que le valió el apodo de 'Artista' Juan Castro Juan García 'Juanín' Juancho Pérez Julio González 7 de 10 Esta leonesa inventó, a principios de siglo XX, una enciclopedia mecánica que algunos consideran el primer libro electrónico de la historia Era maestra y escritora y ejerció la docencia cerca de su localidad natal Josefina Aldecoa Ángela Ruiz Robles Félix Gordón Ordás Manuela López García 8 de 10 Aventurero por naturaleza, ha recorrido prácticamente todas las partes del planeta en coche, helicóptero, globo… o incluso ha explorado simas recónditas Se ha atrevido a realizar casi cualquier reto, incluso a participar en el Dakar Dani Martínez Jesús Calleja Manuel Merillas Sara García 9 de 10 Es uno de los escritores más afamados nacidos en León, en un pueblo cuyas aguas están bajo uno de los embalses de la provincia Luna de Lobos, La lluvia amarilla o una de las últimas, Vagalume, forman parte de su obra literaria Antonio Gamoneda Miguel Delibes Camilo José Cela Julio Llamazares 10 de 10 Esta leonesa es una de las más internacionales, tanto que saldrá, incluso, del planeta Está en plena preparación para se runa de las primeras mujeres en salir al espacio exterior Carmen Lomana Carolina Rodríguez Sara García Marta de Lola Compartir mi resultado ¿Reconoces a estos leoneses relevantes? WhatsApp

