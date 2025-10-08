leonoticias - Noticias de León y provincia

¿Reconoces a estos leoneses relevantes?

¿Cuánto saben los leoneses sobre algunos de sus paisanos más reconocidos? Te retamos con este divertido cuestionario a poner a prueba tus conocimientos

Dani González

Dani González

León

Miércoles, 8 de octubre 2025, 08:13

León es una tierra de grandes personalidades que, en distintos campos, han destacado y destacan.

Leonoticias, a través de este quiz con diez preguntas, quiere poner a prueba los conocimientos de sus usuarios respecto a este área.

¿Te atreves a jugar con nosotros?

1 de 10

Fue presidente del Gobierno entre 2004 y 2011

Fue el quinto presidente de la democracia y el primero (y hasta la fecha, único) procedente de León

Antonio Silván
Adolfo Suárez
José Luis Rodríguez Zapatero
Mariano Rajoy

2 de 10

Su voz en la radio puso el foco en miles de 'Protagonistas' durante años

Es una de las grandes figuras de la radio en España y en su localidad natal existe un Museo de la Radio

Carmelo Gómez
Antonio García Ferreras
Carlos Herrera
Luis del Olmo

3 de 10

Reina de León, fue la primera monarca de un reino cristiano en gobernar con plenitud de poderes

Un busto recuerda su figura frente a la Casa Botines de León

Isabel I
Urraca I
Sancha de León
Fruela I

4 de 10

Pasó de 'Tonterías las justas' a hacer un programa con sus 'hermanos'

Humorista, showman… incluso jurado de talents como Factor X aparecen en su currículo

Dani Martínez
Jesús Calleja
Manolo Martínez
Samantha Hudson

5 de 10

Cuenta con decenas de medallas internacionales que celebraba haciendo el gesto de un corazón

Es una de las pioneras en su deporte, en el que fue campeona olímpica a posteriori, tras una sanción por dopaje de la ganadora en su momento

Carolina Rodríguez
Carolina Marín
Margarita Ramos
Lydia Valentín

6 de 10

Máximo goleador de la Liga Asobal y con la selección española, su carrera nació y finalizó en el Ademar

Ha sido uno de los jugadores de balonmano más talentosos de todos los tiempos, lo que le valió el apodo de 'Artista'

Juan Castro
Juan García &#039;Juanín&#039;
Juancho Pérez
Julio González

7 de 10

Esta leonesa inventó, a principios de siglo XX, una enciclopedia mecánica que algunos consideran el primer libro electrónico de la historia

Era maestra y escritora y ejerció la docencia cerca de su localidad natal

Josefina Aldecoa
Ángela Ruiz Robles
Félix Gordón Ordás
Manuela López García

8 de 10

Aventurero por naturaleza, ha recorrido prácticamente todas las partes del planeta en coche, helicóptero, globo… o incluso ha explorado simas recónditas

Se ha atrevido a realizar casi cualquier reto, incluso a participar en el Dakar

Dani Martínez
Jesús Calleja
Manuel Merillas
Sara García

9 de 10

Es uno de los escritores más afamados nacidos en León, en un pueblo cuyas aguas están bajo uno de los embalses de la provincia

Luna de Lobos, La lluvia amarilla o una de las últimas, Vagalume, forman parte de su obra literaria

Antonio Gamoneda
Miguel Delibes
Camilo José Cela
Julio Llamazares

10 de 10

Esta leonesa es una de las más internacionales, tanto que saldrá, incluso, del planeta

Está en plena preparación para se runa de las primeras mujeres en salir al espacio exterior

Carmen Lomana
Carolina Rodríguez
Sara García
Marta de Lola

