Presentan 'Un León para Gaudí', una narrativa que cabalga entre la ficción histórica y la novela contemporánea La novela ha sido escrita a cuatro manos por Maite López Blanch y Marta Muñiz Rueda

La Casa Botines acogió este jueves 25 de septiembre la presentación de la novela Un León para Gaudí, escrita a cuatro manos por Maite López Blanch y Marta Muñiz Rueda. Una obra narrativa que cabalga entre la «ficción histórica» y la novela contemporánea de personajes con vocación posmoderna muy al estilo del siglo XXI.

Con gran afluencia de público, contó con la presencia de diversas autoridades como: Emilio Gancedo del ILC, Lourdes concejala del Ayuntamiento de León, el Alcalde Villaquilambre, Vicente Álvarez y concejales, Carlos Fajardo, secretario general de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte , Intendente de policía, el Presidente y secretarios de la Fele , la Vicerrectora de Igualdad de la Ule y las diferentes intervenciones a cargo de José María Viejo, director de FUNDOS, el poeta y arquitecto Luis Carnicero y las propias autoras.

La música que corrió a cargo de Mario Pereda al piano y Alejandro Solís al violín y al piano, hicieron las delicias del público leonés, que recibía con pasión esta nueva joya narrativa que convierte a la ciudad de León y su patrimonio en ejes de una trama de suspense que atrapa al lector desde las primeras páginas. Un bautismo de oro en un marco incomparable para una de las grandes propuestas que nos ofrecerá el «año Gaudí».