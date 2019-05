Juan Manuel de Prada habla sobre literatura y periodismo en el Diálogo con La Lengua Esta actividad tiene como objetivo el de acercar al público a periodistas y escritores de prestigio y conocer su trayectoria vital y profesional LEONOTICIAS León Miércoles, 8 mayo 2019, 10:11

El periodista Juan Manuel de Prada participó este martes en 'Diálogo con la Lengua' en Valencia de Don Juan. Una iniciativa promovida por el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, la Diputación de León (a través del Instituto Leonés de Cultura) con la colaboración del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan.

Esta actividad tiene como objetivo el de acercar al público a periodistas y escritores de prestigio y conocer su trayectoria vital y profesional. Juan Manuel de Prada habló de todo en este diálogo dirigido por el periodista Jesús Bustamante. Todo en un formato ameno y cercano que proporciona la entrevista.

De Prada comentó la situación de la literatura y del periodismo, dos mundos sobre los que se mostró muy crítico y pesimista. «Cada vez se lee menos libros» comentó. También apuntó a que «cada vez los medios de comunicación dependen más del poder político y económico lo que los hace menos fuertes». El escritor repasó su vida literaria, sus libros y la semblanza actual de la sociedad.

Su primer libro 'Coños' y los relatos de 'El Silencio del patinador' ambos de 1995 sorprendió a la crítica por su poderosa imaginación y su audaz uso del lenguaje. En 1996 debutó en la novela con la monumental 'Las máscaras del héroe', con la que obtuvo el Premio Ojo Crítico de Narrativa de RNE. En 1997 recibió el Premio Planeta por 'La tempestad', que fue traducida a una veintena de idiomas y significó su consagración internacional, después de que la revista The New Yorker lo seleccionara como uno de los seis escritores más prometedores de Europa. Su tercera novela, 'Las esquinas del aire' (2000), también fue recibida con entusiasmo por los lectores y la crítica, así como Desgarrados y excéntricos (2001), la recreación de las vidas de más de una docena de autores malditos. 'La vida invisible' (2003) recibió el Premio Primavera y el Premio Nacional de Narrativa, y con 'El séptimo velo' (2007) se alzó con el Premio Biblioteca Breve y el Premio de la Crítica de Castilla y León. En 2012 publicó con Destino 'Me hallará la muerte'. Sus tres últimas novelas, hasta Lucía en la noche, han aparecido con el sello de Espasa; se trata de 'Morir bajo tu cielo', en 2014, 'El castillo de diamante', en 2015, y 'Mirlo blanco, cisne negro', en 2016. Ha obtenido, también, los más prestigiosos reconocimientos del periodismo literario, entre otros los premios Mariano de Cavia y Julio Camba.

El acto contó con la presencia del teniente alcalde del Ayuntamiento, José Jiménez, la concejala de Cultura, María Jesús Marinelli, el diputado provincial de Cultural, Miguel Ángel Fernández, Jesús Bustamante del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y Adolfo Alonso Ares de la Diputación de León.