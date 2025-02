La RAE no descarta 'resucitar' el diccionario de papel Presentará en el Congreso de Asale las novedades de la próxima edición, que podría imprimirse bajo demanda a partir de 2026

La Real Academia Española (RAE), y en especial su director, Santiago Muñoz Machado, no descartan 'resucitar' la edición en papel del diccionario académico que se dio por enterrada. Así lo aseguró Muñoz Machado en la presentación del XVI Congreso de la Asociación de Academias de la Lengua Española, (Asale) que reunirá a las 23 academias hispanas activas en Sevilla entre el 4 y el 8 de noviembre.

«Se dijo que la anterior sería la última edición en papel, y es lo que se mantiene en la RAE. Es una cuestión debatida, pero mi posición no es esa; espero convencer a los demás académicos para que haya una edición en papel en 2026», dijo el director de RAE en la sede de la docta casa. Advirtió, con todo, que hipotética edición impresa «podría ser bajo demanda».

«Se dijo que las ventas cayeron mucho y que cada día lo usan menos personas, pero me anima el criterio de los editores, que dicen que el papel está de vuelta, y que hay un repunte de la demanda y en las ventas», aseguró Muñoz Machado. «Si no me quedo en minoría, habrá diccionario en papel» aseguró risueño. Recordó que el compromiso de la RAE es que haya nueva edición «cada diez o doce años» y que la próxima, la vigésima cuarta, se querría hacer coincidir con el 300 aniversario del primer volumen del Diccionario de Autoridades, la primera gran obra académica aparecida en 1726.

Anticipó que en el congreso de Sevilla se presentarán las nuevas incorporación y correcciones de la edición digital el diccionario, en la que «habrá entre 1.000 y 2.000 novedades». «No esperemos una gran revolución; como en cada edición habrá entre un 8 y un 10% de cambios, unas novedades cuya inclusión se facilita mucho con el soporte digital», dijo. «Otra cosa es el papel porque el formato físico constriñe la capacidad del diccionario mas allá de las 93.000 entradas que ahora tenemos. Cuando vaya a la red, se puede pensar en crecer, ya que se dice que el español puede tener hasta 300.000 palabras» aseguró.

Confirmó Muñoz Machado que los reyes clausuraran oficialmente un congreso que se propone «reflexionar sobre los principales problemas» del idioma que compartimos 580 millones de personas. Un encuentro que tiene dos líneas muy claras, una académica y otra cultural en la que se quiere incentivar la participación activa y lúdica del público.

De su amplio programa destacó los debates sobre la irrupción de la inteligencia artificial en el habla y en las máquinas, un campo en el que ya se han llegado a acuerdos con empresas como Telefónica, Microsoft, Google, Apple, Facebook o Twitter.

También será un hito la presentación de las Obras Completas de Miguel de Cervantes en una edición crítica dirigida por Francisco Rico. «Hablamos de lo que ha sido y lo que se quiere ser nuestro idioma: De Cervantes, cuyo lenguaje es lo que mejor que simboliza el español en su versión dorada, y de la lengua que determinará nuestro futuro» dijo.

Figura destacada del congreso será el Nobel Mario Vargas Llosa, que reflexionará sobre los 50 años de 'Conversación en La Catedral' y su colegas en la RAE, Arturo Pérez-Reverte y Juan Mayorga. El novelista disertará sobre 'Cid, historia y literatura' y el dramaturgo conducirá la representación de 'La lengua en pedazos' a partir del 'Libro de la vida' de Teresa de Jesús.

Participarán autores de las dos orillas, como Leonardo Padura, Luisa Valenzuela, Lorenzo Silva, Luis Mateo Díaz, Soledad Puértolas, Fernando Savater, José María Merino, Álvaro Pombo, Carmen Iglesias, Luis Goytisolo, Manuel Gutiérrez Aragón, Andrés Trapiello y Félix de Azúa.

Discutirán sobre lexicografía, gramática, fonética y ortografía, se plantearán iniciativas sobre política lingüística panhispánica, edición, la creación, autores, derechos de propiedad intelectual e internet y se debatirá desde el lenguaje inclusivo hasta el uso del español en el reguetón. Habrá una lectura popular continuada de 'Rayuela', de Julio Cortázar, y dos exposiciones: 'La ciencia. Un patrimonio panhispánico común' y 'En blanco y negro: otras miradas académicas'.

No facilitó Muñoz Machado presupuesto del congreso, pero destacó como gracias al patrocinio «hay una cobertura financiera suficiente».

«Será una reunión muy amigable y afectuosa entre todas las academias, convocadas para abordar proyectos comunes en igualdad de condiciones, con un enorme respeto», dijo el secretario general de Asale, el venezolano Francisco Javier Pérez, cuyo cargo se renovará en Sevilla.