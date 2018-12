Villaquilambre se suma a 'León vive la magia' Desde el miércoles hasta el viernes, Villaquilambre acogerá distintas actuaciones LEONOTICIAS León Miércoles, 26 diciembre 2018, 13:35

El Festival Internacional Vive la Magia llega a Villaquilambre y es que la provincia también participa, activamente, del Festival Internacional Vive la Magia. Miles de espectadores disfrutan de su programación.

El miércoles 26 de diciembre en el pabellón del CRA de Villaquilambre, a las 18h el mago inglés Cliff the Magician presenta el espectáculo 'Comedy. Magic and much much more'. Cliff the Magician es un mago polifacético que usa el humor como principal ingrediente para hacer sus actuaciones mágicas inolvidables. Con más de 15 años de trayectoria, sus shows han sido representados en colegios, teatros y festivales tanto a nivel nacional como internacional.

El jueves 27 de diciembre en el polideportivo del CEIP «Los Adiles» de Villaobispo, a las 18h Nando Caneca pone en escena 'Wooow'. ¿Has soñado alguna vez que tu corazón vuela sin estar dormido? ¡¡¡WoooW!!! Esos instantes cotidianos de la vida que así, sin más, se convierten fugazmente en algo único y extraordinario. Un homenaje al juego y al amor. Un amalgama en clave de humor. Una alocada travesía que mezcla el circo, la magia, el gesto y la improvisación.

El viernes 28 de diciembre en el Polideportivo del CEIP «Villa Romana» de Navatejera a las 18 h los italianos Trabuk ponen en escena 'La esencia de la Magia'. Un comerciante de ilusiones: bolas, monedas, cartas, piedras y varita mágica, pero ….. ¡Él es el espectáculo!. Cuentan con varios premios internacionales: «Montecarlo Magic Day», «Abano Terme CMI Convention» «Abrakadabra» de Riga, Gran Premio «Golden Dove» de Antibes y coronado «World Magic Street Champion» en 2010 en Sankt Wendel.