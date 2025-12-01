leonoticias - Noticias de León y provincia

Un momento de la obra.

La historia de Manuela Vos, medallista paralímpica de ciclismo, llega al Auditorio de León

La obra se titula 'Manuela, el vuelo infinito' y mezcla lo poético con lo documental

León

Lunes, 1 de diciembre 2025, 09:30

Manuela Vos cuenta a través de la obra teatral–documental cómo fue su accidente mientas escalaba en las Agujas de Tajahierro, en los Picos de Europa y las consecuencias que tuvo después. Un grave accidente que la conllevo a estar en una silla de ruedas permanente. Manuela se enfrentó a este hecho con valentía convirtiéndose tres años después en Campeona del Mundo de Handbike del deporte Paralímpico español.

A través de su historia recogida en 'Manuela, el vuelo infinito', una obra que está enmarcada dentro de la programación de Artes Escénicas de la concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, donde la propia Manuela se sube al escenario con su silla de ruedas para hacer reflexionar al espectador sobre la mirada de la sociedad al colectivo de las personas con discapacidad en particular y a los que son distintos en general.

Una obra producida por [In] constantes Teatro que cuenta con la dramaturgia y la puesta en escena de Emilio Valle y la interpretación de Manuela Vos, Jorge Muñoz, Elena de Lucas, Luna Mayo y Montse Muñoz. Esta función, que cuenta también con el apoyo de Red de Teatros de Castilla y León, tiene una duración de 75 minutos.

Las entradas están incluidas en el abono de adultos, aunque también pueden adquirirse de forma individual por 10 euros.

Sinopsis

'Manuela, el vuelo infinito' narra la historia real de una mujer, Manuela Vos. En 2021, a Manuela la vida le da un vuelco completo en tres segundos, que es justo el tiempo que tardó su cuerpo en recorrer los 30 metros en caída libre que lo separaban, escalando una montaña, del suelo. Tres años después, en septiembre de 2024, Manuela se ha convertido en la primera mujer campeona mundial en paraciclismo.

