La décimo sexta edición de 'Danza a Escena' llega a León con dos funciones

La décimo sexta edición de Danza a Escena, el circuito de impulso a la danza promovido por el INAEM y desarrollado por La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública, ha programado este mes de diciembre dos funciones en León.

Esta semana -concretamente este miércoles a las 20.30 horas- el Teatro El Albéitar recibirá 'Calidoscópica', la invitación que la bailarina, performer y coreógrafa Sonia Gómez le ha hecho a Encarni Espallargas: un espectáculo performativo, de danza y música que escenifica el encuentro de ambas mujeres y algunas sus vivencias, en un viaje artístico en el que tienen cabida la salud mental, la creatividad y la búsqueda del bienestar.

En escena se construye un relato con ejes entrelazados que invitan a imaginar cómo sería la vida con una esquizofrenia productiva. Entre el 2004 y el 2011 Encarni Espallargas fue diagnosticada de esquizofrenia, con trazas de un posible trastorno bipolar. Estas afectaciones fueron menguando su capacidad de recordar y, por lo tanto, de repetir o reaccionar ante algunas situaciones de la vida, especialmente en aquellos momentos en los que hay que ser precisa y donde está en juego un cierto grado de exigencia. Por este motivo, el espectáculo se adapta y las dos intérpretes se han de conectar y relacionar según el grado de afectación. Para Espallargas, la propuesta es también una oportunidad laboral a partir de las herramientas que ofrece la creatividad y la representación.

Y la próxima semana -el miércoles 10- será el turno (20.30 horas) de Sara Calero, que aborda en 'La finitud' esta interesante reflexión escénica sobre el aspecto quizá más determinante de la existencia humana, y lo hace junto a tres músicos excepcionales: la cantaora Gema Caballero -también directora musical del espectáculo-, el guitarrista Javier Conde y el bajista Juanfe Pérez. De esta forma, Calero da un nuevo paso en su incesante investigación sobre la danza española y flamenca como lenguajes vivos al servicio de relatos llenos de originalidad, inteligencia y creatividad. El ser humano es la única criatura con conciencia de su finitud. Esta condición convierte la muerte en un pacto con la vida. Y viceversa. Una conciencia de transitoriedad que determina facultades y emociones tales como el lenguaje, el pensamiento, la desdicha o la alegría.

