Los vecinos de Estrella de Izar: «Esto está hecho una mierda»

Parcelas descuidadas, cortes de agua y luz, falta de contenedores, instalaciones abandonadas, conexiones mejorables, infraestructuras irrecuperables… La lista de quejas de los más de 200 vecinos de Estrella de Izar es muy larga, sobre todo desde que la población se haya triplicado en la última década.

Este incremento de habitantes ha hecho que la localidad a la que pertenece, Riosequino de Torío, sea la que más vecinos aporte al ayuntamiento de Garrafe de Torío. Algo que ha provocado que en Estrella de Izar observen un agravio comparativo con las otras catorce entidades que conforman el ayuntamiento de Gradefes de Torío.

Estado actual de la entrada (a la izquierda) y en sus primeros años (a la derecha).

«Vamos a ir a dar una vuelta y verás que esto está hecho una mierda, así literal, sin tapujos», comenta Benjamín Soriano en la entrada de lo que se planificó como una gran urbanización a menos de quince kilómetros del centro de León. Ha llegado hace menos de un año y como presidente de la comunidad de vecinos de Estrella de Izar se muestra indignado por el trato que considera que reciben: «Ya he mandado y llevado varios escritos. Con el último, la secretaria -del ayuntamiento de Garrafe- flipó, porque me vio dos hojas y me dijo: '¿Pero esto son todo quejas?'. Y la dije que sí, y es que son pocas en realidad. Llevo menos de un año aquí, y peleando, lo que me costó conseguir un contenedor de papel para una zona».

Ampliar El edificio de la urbanización con placas de cobre levantadas tras un intento de robo. A.P.C.

«Como no vayas a caballo...»

Benjamín reconoce que no ser una localidad les resta poder: «Estrella de Izar, como tal, no es un pueblo, sino que pertenece a Riosequino. Ahora bien, nosotros para ir allí, como no vayas en un quad o a caballo, no llegas. Tienes que ir hasta León y subir, si quiero ir al médico, pues 45-50 minutos, de ida y vuelta unos cincuenta kilómetros. Cuando hay una pista, que si estuviera asfaltada, pues podríamos hablar, a lo mejor de unos diez minutos por trayecto. Y no es que no quieran hacerlo es que están: 'Tú pon dinero y ya pongo yo'. 'No, pero tú pon más'. Y están así, entre la junta vecinal de Riosequino y el Ayuntamiento de Garrafe».

El presidente de la comunidad de vecinos lo resume con esta frase: «Hay mucha burocracia por medio y es el arte de convertir lo fácil en difícil por medio de lo inútil. Y bueno, así estamos, hechos una mierda». Temas formales de los que también se queja una vecina, Silvia González, en este caso por la atención sanitaria: «Tuve una urgencia, y fui a La Robla, que está a siete minutos y allí me dijeron que no podía ir ahí, que el que me correspondía estaban en Eras - León-, que está a veinte minutos, es que no tiene sentido ninguno».

El alcalde de Garrafe de Torio, Miguel Flecha, recuerda que «Estrella de Izar depende de la pedanía de Riosequino. Con ella se ha hecho ya una memoria para un proyecto que mejore el camino que conecta Estrella de Izar con esta localidad, aunque sea con zahorra para que el acceso al médico o al ayuntamiento sea más cómodo, corto y seguro. Esperemos que se pueda hacer en lo que queda de año y que más adelante se pueda asfaltar».

Desde la junta vecinal de Riosequino, el presidente, Roberto Valbuena, menciona el mismo proyecto y, como en las palabras de Miguel Flecha, se osberva ese tira y afloja del que habla Benjamín: «El camino con Riosequino se empezó a hacer por la junta vecinal hace dos o tres años. Se invirtieron sesenta mil euros y el ayuntamiento aportó mil quinientos. Ahora, a ver ese convenio y qué condiciones hay para completarlo. También estamos mejorando otro camino, desde la Venta de la Tuerta, para echar una capa de zahorra».

Un plan A y un plan B que a los vecinos de Estrella de Izar les ahorraría muchos kilómetros y minutos para gestiones administrativas o ir al médico. Una infraestructura que, además, ha sufrido bastantes desperfectos tras un invierno con bastante lluvia y nieve.

El final del tramo con hormigón y zahorra del camino entre Estrella de Izar y Riosequino de Torío.

Fincas sin cerrar ni limpiar

«El tema de las fincas vacías, que tendrán propietario, pedimos que el ayuntamiento mande una circular y les diga que tiene un plazo para que esté desbrozada, y si no lo está que se haga cargo al ayuntamiento y le pasen la factura después», pide Manuel Merino, vecino de Estrella de Izar, en la misma línea que el presidente de la junta vecinal de Riosequino: «Yo trabajé en Estrella de Izar durante 16 años así que lo conozco mejor que muchos vecinos. Es cierto que hablamos de más de un millón de metros cuadrados de parcelas y que están muy descuidadas y sin cerrar porque la mayoría no las limpia cuando llega el verano, incluido el alcalde que tiene una parcela aquí. La ordenanza municipal no se cumple», resume Roberto Valbuena.

El alcalde de Garrafe insiste en que «desde el ayuntamiento se dan los mismos servicios que a las otras catorce localidades del municipio, y se tienen los medios que se tienen y con ellos se hace lo que se puede», defiende Miguel Flecha que asegura que esta semana se empezarán a realizar los trabajos de desbroce en zonas comunes como los parques, que también son uno de los motivos de queja más habituales.

Ampliar Estado actual de un parque (a la izquierda) y en sus primeros años (a la derecha).

Alberto Reino, vecino con apenas dos meses en Estrella de Izar comenta que se ha encontrado «todo muy dejado. El tema de los setos, los parques, las zonas comunes..., está todo bastante hecho polvo». Joana Diez, comenta: «Hay zonas donde hay un montón de niños pequeños y los parques no los puedes usar. Yo soy de las personas que cojo mis herramientas de mi casa, las enchufo y me pongo a desbrozar junto con dos vecinos más», que reclama más atención de las instituciones ante plagas como las de vinchucas y procesionarias.

Roberto Valbuena, el presidente de la junta vecinal de Riosequino critica que: «El Procurador del Común obligó a que se hiciera el año pasado por el tema de las garrapatas y el ayuntamiento se limitó a publicar el bando. Apenas se hizo nada y fue cuando le mordió una víbora a un niño, y tuvimos un rifirrafe en el pleno y volvieron a limpiar. La junta vecinal no tiene operarios ni capacidad para hacerlo. Que insistan a los propietarios y si no lo hacen, que lo haga el ayuntamiento y les pase la factura«.

«Somos vecinos recientes», comenta Joshua Lezana, otro vecino que lleva unos meses viviendo en Estrella de Izar: «La zona tiene mucho potencial, es muy bonito todo, está muy bien pero está muy dejado. Creemos que se tienen que poner cartas en el asunto para que se resuelva. Por lo que nos quejamos básicamente es por los niños porque hay muchas zonas en las que ellos no pueden disfrutar ahora mismo y no es algo que piense una persona sola, es que todos opinamos lo mismo. Debemos hacer fuerza entre todos para que se mejore esta situación y podamos tener una mejoría para nuestras casas».

Estado de los parques, llenos de vegetación que impide el acceso a los niños.

Una unión y una fuerza que ahora están buscando reuniendo firmas para presentarlas ante las administraciones. En apenas unas semanas, Benjamín Soriano ya ha conseguido que dos terceras partes de los vecinos hayan rubricado un escrito en el que aparecen sus principales reclamaciones.

Cortes de agua en casas y luz en las calles

«El servicio de agua es muy costoso. El problema está en las bombas, que se reparan siempre que es necesario, no existe en el resto del municipio. Que no se sientan desamparados porque se les da el mismo trato que a todos los vecinos», afirma el alcalde de Garrafe. Un problema que, según Benjamín Soriano, es muy recurrente: «Sobre todo es en el sector más alto. Y claro, hay que llamar y a ver cuándo viene alguien a darle a un botón para que la bomba esté en funcionamiento».

Otra vecina, Silvia González, cuenta que «tuvimos cortes de agua durante el verano, decían que por sequía, teníamos como un horario y no creo que eso pasara en el centro de León. Ayer mismo -5 de mayo- se nos fue la presión del agua».

Silvia también nos habla del problema que hay con la luz en las vías de Estrella de Izar: «Las calles se han iluminado, no todas, muy recientemente. La calle Pelayo no está iluminada del todo y es una de las principales. La zona de las zonas deportivas, todo eso, está completamente a oscuras». Además, aseguran que hay muchas averías con el alumbrado público y hay tramos de calle que permacen a oscuras durante horas o días.

Guerra de cifras por los paneles solares

Los vecinos reclaman que se invierta en consonancia con los impuestos que pagan, con el dinero que 'sobró' de la entidad urbanística y también piden que los fondos que reciben las administraciones por las 220 hectáreas instaladas de paneles solares muy cerca de sus casas se note en los servicios y dotaciones que reclaman para Estrella de Izar.

Por los impuestos que dicen aportar como entidad con más vecinos, junto con Riosequino, el presidente de la junta vecinal de este último se pronuncia: «No digo que se gaste todo aquí, pero sí que se debería invertir más». Una aseveración de Roberto Valbuena, la de que sean los que más aporten, que el alcalde de Garrafe pone en duda, al igual que el supuesto superávit de la entidad urbanística: «La entidad siempre fue pública y el ayuntamiento siempre se ha hecho cargo de los servicios. Cuando se disolvió se cogió con muchas deudas», afirma Miguel Flecha.

Ampliar Paneles solares vistos desde Estrella de Izar. A.P.C.

Versión que contrasta con la que comparte el presidente de la asociación de vecinos de Estrella de Izar: «Hay un dinero que se recuperó, unos 128 mil euros que ingresó el ayuntamiento, que deberían regresar a la urbanización: desde limpieza hasta mantenimiento e infraestructuras. Pero nada se ha visto hasta ahora. Y es lo que intentamos pedir. No pedimos nada más que lo merezcamos. Lo justo, sólo lo justo».

Roberto Valbuena comenta algo similar: «Con eso y más de cien mil que recibieron al deshacerse la entidad urbanística, son casi un millón de euros que podrían gastar en Estrella de Izar. Ahí están las cuentas, son públicas», recuerda el presidente de la junta vecinal de Riosequino, mientras el alcalde de Garrafe dice que esta localidad que forma parte de su municipio también recibe dinero: «El dinero que se genera por la instalación de las placas solares en terreno de la junta vecinal de Riosequino es íntegro para esa localidad, no para el ayuntamiento de Garrafe. Ronda o supera los veinte mil euros mensuales», en concepto de alquiler de los terrenos en los que se ubican las centrales fotovoltaicas.

Muchos niños, cero guarderías

El núcleo poblacional más joven de Garrafe tiene una guardería construída muy cerca de la entrada pero lleva años cerrada. Los vecinos que necesitan de este servicio se tienen que desplazar a otras poblaciones en busca de una escuela infantil disponible.

Ampliar Estado actual de la guardería (a la izquierda) y en sus primeros años (a la derecha).

El edificio es una de las infraestructuras que se encuentra abandona y en claro estado de deterioro, aunque lo más llamativo pueda ser el caso de las instalaciones deportivas.

«Hay mucha dejaded»

«Es mucha dejaded la que hay en todo, como en las las piscinas que tenemos ahí un complejo que el ayuntamiento lo tenía que gestionar, con canchas de pádel, de tenis, de baloncesto… Y hay un bar que seguro que hay gente que podría estar interesada en poder gestionarlo y no lo sacan a concurso», comenta Manuel Merino, que resume el sentir de todos los vecinos respecto al estado de las instalaciones deportivas. Laura Costello, con más de una década viviendo en Estrella de Izar añade que «la gente venía a la zona deportiva desde muchos sitios a las piscinas. También para jugar al pádel y todo eso. Duró como unos dos o tres años, y luego no sé qué pasó. Es una pena que esas instalaciones, que todos los pueblos las pueden aprovechar, estén ahí abandonasdas».

Ampliar Estado actual de las piscinas (a la izquierda) y en sus primeros años (a la derecha).

El presidente de la junta vecinal de Riosequino apoya a los vecinos con matices: «A la hora de pedir que haya un bar o que se reabran las piscinas, quizá piden demasiado, y a nosotros no nos lo pueden exigir porque no tenemos posibilidad de hacer más y es competencia del ayuntamiento además. Con las piscinas, cuando el ayuntamiento se hizo cargo, reparar todo costaba unos treinta mil euros. Ahora, han entrado a robar y han roto de todo, será cuatro o cinco veces más caro. Es un dineral… pero -en el ayuntamiento- lo tienen».

Ampliar Estado actual de los vestuarios (a la izquierda) y en sus primeros años (a la derecha).

Las declaraciones cruzadas sobre financiación y fondos entre pedanía y consistorio vuelven a aparecer porque el alcalde de Garrafe asegura que «se hizo una zona deportiva que cuando pasó al ayuntamiento ya estaba desarmada. Se está estudiando ir recuperándola poco a poco porque poner todo eso en funcionamiento otra vez supondría casi tres años del presupuesto completo de Garrafe».

Ampliar Estado actual del bar de la zona deportiva (a la izquierda) y en sus primeros años (a la derecha).

Un hecho, el de que «pasara al ayuntamiento» la zona deportiva, que difiere con lo que piensan los vecinos que comentan que esas infraestructuras siempre dependieron del consistorio aunque también opinan que desde Garrafe sólo se han hecho cargo de los servicios públicos cuando la entidad urbanística se extinguió hace dos años: «Al principio no había muchos porblemas porque todavía teníamos una persona de mantenimiento y arreglaba un poco todo. Luego vinieron los problemas con la luz y que no podíamos hacernos cargo de las cuotas de la luz, que pasaba al ayuntamiento que nos apagaban las bombillas y luego pues cerraron las instalaciones deportivas», comenta Bárbara Rodríguez, una de las primeras vecinas de Estrella de Izar«.

Ampliar Estado actual de las pistas de pádel y tenis (a la izquierda) y en sus primeros años (a la derecha).

Algo que el alcalde de Garrafe matiza porque declara que «la urbanización nunca fue privada. Hubo una entidad urbanística que se creó para gestionar la construcción durante varios años y que tras ese plazo desaparece».

«Equidad para todos»

Benjamín Soriano comenta lo ocurrido en la última campaña navideña: «Conseguí que pusieran una campana porque me fui a los pueblos a hacer fotos y le dije al alcalde: 'Oye, ¿y los demás pueblos por qué tienen?' Que sí, que es una chorrada, pero poco de equidad para todos, ¿no? Y me dice: '¡Ah», pues sí, es verdad, que ahí tengo dos de sobra, luego llevo una'. O que nos dejaran un saco de sal para todo el invierno. Cosas así que son chorradas, son detalles irrelevantes pero…«, se queja el presidente de los vecinos de Estrella de Izar.

Miguel Flecha recuerda ese momento: «Se contrataron quince luces para todas las localidades y a veces ocurren imprevistos. En cuanto hubo esa queja se solucionó, se puso inmediatamente», mientras insiste que «todos los vecinos de Garrafe reciben el mismo trato».

Un desencuentro evidente entre administraciones y entre estas y los vecinos de Estrella de Izar que también queda patente en otras cuestiones como problemas con los desagües que denuncia Joana Diez: «Tienes que llamar treinta veces hasta que al final llaman a los de desatrancos»; algunos problemas con el reparto de Correos que ya se han solucionado desde hace más de un año tras normalizarse una situación difícil para el ente y los vecinos; o la falta de contenedores para residuos y unas recogidas más frecuentes.

Una extensión muy grande para un número todavía reducido de vecinos, unas infraestructuras sobredimensionadas, mucha burocracia, conflictos entre administraciones y un conocimiento diferente según las partes hacen de los conflictos presentes en Estrella de Izar un complejo conglomerado de problemas que necesitará de mucho diálogo y entendimiento para solucionarse.