El pueblo leonés que permanece bloqueado tras una moción de censura que nunca se celebró

Acababa de tomar posesión la alcaldesa, en verano de 2023, cuando la primera denuncia de la oposición ya estaba sobre la mesa.

El Partido Socialista, que contaba con tres concejales por los cuatro del Partido Popular, criticaba que el sueldo de la regidora ascendiera hasta los 12.500 euros anuales en un municipio de 350 habitantes. Y, desde ahí, la tensión no ha dejado de crecer en Quintana del Marco.

Tal ha sido la situación que en el mes de enero de 2025, y tras salirse del equipo de gobierno el concejal Santiago Villar, que pasó al grupo de no adscritos, desde la oposición se llevó a cabo un intento de moción de censura, con apoyo del edil díscolo, que nunca se terminó de ejecutar.

Liderada por Pedro Crespo, como candidato a la Alcaldía de Quintana del Marco, y suscrita por la mayoría absoluta del pleno, la moción fracasó al encontrarse con la negativa del secretario interino. Este trabajador del Ayuntamiento aseguró que «no reunía el número de firmas necesarias para el planteamiento válido», haciendo mención a la ley antitransfuguismo que apuraba la invalidez de la firma del concejal popular que se había salido de la formación.

Con esa excusa se denegó la diligencia acreditativa para celebrar la convocatoria automática de una sesión para debatir dicha moción.

La decisión del secretario, al que los socialistas sitúan de parte de la alcaldesa, creen que no está justificada ya que el documento que presentaron fue avalado por el secretario de Villalpando, que había vivido una situación similar, y quien les recordó que no es válida la aplicación del protocolo antitransfuguismo en este contexto con un concejal no adscrito.

En ese momento se iniciaba una guerra que terminó incluso en el cuartel de la Guardia Civil, donde fueron llamados los concejales de la oposición tras interponer la alcaldesa, según el portavoz Pedro Crespo, una denuncia por difamación. Por su parte, los socialistas pidieron un arqueo municipal para conocer el estado de las cuentas del Ayuntamiento de Quintana del Marco en el que los ahorros «habían pasado de 615.000 euros a 283.000 euros en un año y medio, y en el pueblo no se ha hecho nada», sentencian.

La situación de minoría que vive el actual equipo de gobierno liderado por Andreína Candel, ha llevado a la oposición a «forzar» un bloqueo presupuestario para exigirle su dimisión. «Si no admite la moción de censura, al menos que se vaya», confiesan. «Si no quieren devolver las subvenciones tendrán que dimitir».

Bloqueo de cuentas y subvenciones por la oposición

Este bloqueo lo ha hecho público la alcaldesa, quien advierte de que la situación provocará que el municipio pierda 471.000 euros en ayudas de la Diputación. «Es animadversión de la oposición», explica en un comunicado.

Andreína Candeal subraya que el pasado 9 de mayo el pleno rechazó, con los votos de la mayoría que tiene la oposición, los proyectos del Plan Provincial de Cooperación Municipal por valor de 231.000 euros. Todo ello a pesar de que la memoria sí fue apoyada en 2024 y que la Diputación había dado el visto bueno: «Es necesaria la aprobación definitiva, si no se tendrá que renunciar a ella».

También peligra otra ayuda de 240.000 euros del Plan de Infraestructuras, Obras y Servicios, anunciada en el último pleno y que en este contexto de tensión política no parece sencilla de aprobar. Por ello, la regidora difundió un escrito entre los vecinos advirtiendo de que deben estar preparadas antes del 9 de junio, fecha en la que si no se presentan se perderán. Por ello convocará un nuevo pleno pidiendo a la oposición «un cambio de actitud» y evitar que el pueblo pierda las ayudas. «Tendrán que explicar que ponen por delante su obsesión de bloquear la gestión del equipo de gobierno a la mejora de la calidad de vida de los vecinos».