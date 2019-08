El PSOE denuncia los graves problemas sanitarios que padece La Pola de Gordón Imagen de la reunión. La alcaldesa, Noemí González, exige una reunión urgente con la Gerencia del Sacyl y, junto con las demás procuradoras, se comprometen a elevar las demandas del municipio a las Cortes autonómicas LEONOTICIAS León Miércoles, 7 agosto 2019, 13:42

La alcaldesa de La Pola de Gordón, Noemí González, ha denunciado este miércoles los problemas que padece el municipio con la atención sanitaria que se presta a sus vecinos y vecinas. La regidora socialista ha solicitado una reunión urgente con el gerente provincial del Sacyl, organismo dependiente de la Junta, para tratar sobre estas carencias y ha mantenido una reunión de trabajo con las procuradoras del PSOE por León en las Cortes de Castilla y León Nuria Rubio, Yolanda Sacristán y María Rodríguez.

El equipo de gobierno del municipio montañés ha mostrado su preocupación por la falta de previsión para cubrir las guardias y vacaciones; el exceso de horas que realizan los médicos, doblando las establecidas; la falta de pediatra y el estado del centro de salud de la comarca.

Noemí González aseguró que no ha recibido ninguna comunicación oficial por parte de la Gerencia de Salud sobre la ausencia de pediatra o cuándo se iba a reponer este servicio.

La alcaldesa explicó que, además de este hecho puntual, existe verdadera preocupación por los especialistas de la zona, «ya que están doblando el límite de horas que deben realizar, además, los médicos, no están obligados a realizar guardias con más de 55 años y el próximo año serán tres los facultativos que dejarán de hacer guardias en el centro de salud de La Pola de Gordón». A ello se suma que, en cinco o seis años, habrá varias jubilaciones, «agravándose el problema si no se tiene prevista ya una solución».

Noemí González recordó que, también en periodo estival, se duplica la población, coincidiendo con las vacaciones de los facultativos, por lo que exigió una solución para dar servicio a los vecinos.

Asimismo, la regidora denunció el lamentable estado en el que se encuentra el edificio del centro de salud de La Pola de Gordón. «En 1998, ya se prometió un centro de salud nuevo, pero la Junta, no sólo no lo ha hecho, sino que, en el que tenemos, no ha tenido ninguna reforma», indicó. González propone que, además, se incluyan nuevos servicios necesarios. «Hablamos de dotar de más servicios, de tener un fisioterapeuta para toda la Montaña Central y, así, que no tenga que ir la ambulancia por todos los pueblos a todos los pacientes, lo cual bajaría el coste económico de este servicio».

Las procuradoras del PSOE por León Nuria Rubio, Yolanda Sacristán y María Rodríguez se comprometieron a elevar todas estas demandas a las Cortes de Castilla y León y a trabajar conjuntamente con el Ayuntamiento para lograr un buen servicio para los vecinos y vecinas de La Pola de Gordón.