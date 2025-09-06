leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de archivo del incendio de Garaño, en León Peio García

La pesadilla de los incendios no acaba: elevan a nivel 2 un fuego en Zamora

Medio Ambiente advierte del riesgo «muy alto o extremo» de incendios en todo el territorio de Castilla y León durante la jornada de este sábado

Leonoticias

Leonoticias

León

Sábado, 6 de septiembre 2025, 13:06

El Servicio de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León elevó al nivel dos del Índice de Gravedad Potencial (IGR) el incendio declarado a las 10.58 horas de esta mañana en la localidad zamorana de Castromil, dentro del municipio de Hermisende, ante la previsión de tardar más de 12 horas para su estabilización.

Además, y tal y como informa la herramienta Inforcyl de la Junta, el fuego requiere también medidas para la protección de personas o bienes aislados de naturaleza no forestal.

El incendio en Castromil, en la misma zona afectada por uno de el incendio de Porto en agosto, se declaró a las 10.58 horas de esta mañana y su elevación al nivel uno se produjo a las 12.04 horas.

En la actualidad, trabajan en la zona 19 medios, conformados por dos técnicos, cuatro agentes medioambientales, dos cuadrillas terrestres, tres ELIF, una autobomba, un bulldozer y seis helicópteros e hidroaviones.

Cinco fuegos activos

Además de este incendio, otros cuatro se encuentran activos en Castilla y León: el de Fasgar, en la provincia de León, que se inició el pasado 8 de agosto; el de Colinas del Campo de Martín Toro, también en territorio leonés, iniciado el día 19 del pasado mes; y los de El Espino (León), que comenzó durante la noche de ayer, y Cantalejo (Segovia), declarado a las 12.30 horas de esta mañana.

Según informa el Servicio de Medio Ambiente de la Junta a través de su cuenta oficial en la red social X, el riesgo de incendios forestales durante la jornada de hoy en Castilla y León es muy alto y extremo en todo el territorio, debido a unas temperaturas en notable ascenso, superiores a los 30 grados en toda la Comunidad, y a un viento de componente sur y sudoeste de intensidad moderada.

Te puede interesar

