Maximino Fidalgo celebra su centenario rodeado de amigos y familiares El pueblo de Antimio de Abajo ha celebrado el centenario de Maximino Fidalgo Lorenzana, vecino muy querido de la localidad

El pueblo de Antimio de Abajo ha celebrado este fin de semana un acontecimiento muy especial: el centenario de Maximino Fidalgo Lorenzana, vecino muy querido de la localidad, que este lunes, 6 de octubre, cumple nada menos que 100 años de vida.

El sábado, los vecinos de Antimio de Abajo, junto con representantes del Ayuntamiento de Onzonilla, rindieron un emotivo homenaje a Maximino, reconociendo su larga trayectoria vital y su ejemplo de esfuerzo, cercanía y compromiso con su pueblo.

Durante el acto, que reunió a familiares, amigos y vecinos, no faltaron las muestras de cariño, los recuerdos compartidos y algún que otro aplauso emocionado. El Ayuntamiento entregó a Maximino una placa conmemorativa en reconocimiento a su centenario, mientras que los asistentes pudieron disfrutar de un pequeño ágape preparado para la ocasión.

El alcalde de Onzonilla, Diego Lorenzana, destacó «la importancia de celebrar la vida y el legado de nuestros mayores, verdaderos testigos de la historia y pilares de nuestros pueblos».

La jornada se cerró con un brindis en honor del centenario, deseando a Maximino muchos más años de salud y felicidad.

