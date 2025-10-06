leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Maximino sopla las velas.

Maximino Fidalgo celebra su centenario rodeado de amigos y familiares

El pueblo de Antimio de Abajo ha celebrado el centenario de Maximino Fidalgo Lorenzana, vecino muy querido de la localidad

Leonoticias

Leonoticias

León

Lunes, 6 de octubre 2025, 13:51

Comenta

El pueblo de Antimio de Abajo ha celebrado este fin de semana un acontecimiento muy especial: el centenario de Maximino Fidalgo Lorenzana, vecino muy querido de la localidad, que este lunes, 6 de octubre, cumple nada menos que 100 años de vida.

El sábado, los vecinos de Antimio de Abajo, junto con representantes del Ayuntamiento de Onzonilla, rindieron un emotivo homenaje a Maximino, reconociendo su larga trayectoria vital y su ejemplo de esfuerzo, cercanía y compromiso con su pueblo.

Durante el acto, que reunió a familiares, amigos y vecinos, no faltaron las muestras de cariño, los recuerdos compartidos y algún que otro aplauso emocionado. El Ayuntamiento entregó a Maximino una placa conmemorativa en reconocimiento a su centenario, mientras que los asistentes pudieron disfrutar de un pequeño ágape preparado para la ocasión.

El alcalde de Onzonilla, Diego Lorenzana, destacó «la importancia de celebrar la vida y el legado de nuestros mayores, verdaderos testigos de la historia y pilares de nuestros pueblos».

La jornada se cerró con un brindis en honor del centenario, deseando a Maximino muchos más años de salud y felicidad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roban el TPV a una taxista y hacen transferencias no autorizadas
  2. 2 El derribo de la iglesia de un pueblo de León deja al aire los restos sepultados del cementerio
  3. 3 San Froilán se queda sin videomapping en la Catedral de León
  4. 4 León tiene la única autopista que pierde tráfico y la que menos coches registra
  5. 5 El «privilegio» de los colegios sin alumnos: «Es una maravilla y triste a la vez»
  6. 6 El restaurante calcinado en Las Médulas reabre en Carucedo: «Somos los mismos, con las mismas ganas»
  7. 7 León eleva su mirada y deseos al cielo en la romería de San Froilán
  8. 8 Un pueblo de León hospedará a Papá Noel
  9. 9 León, Asturias y Galicia conformarán un «frente común» para exigir el fin del peaje en la AP-66
  10. 10 Un helicóptero rescata a una montañera de 61 años que sufrió un esguince en Getino

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Maximino Fidalgo celebra su centenario rodeado de amigos y familiares

Maximino Fidalgo celebra su centenario rodeado de amigos y familiares