Imagen del incendio en Igüeña Ana F. Barredo

León se prepara para 48 horas «determinantes» en la lucha por controlar los incendios

La directora de Protección Civil admite que la climatología de los dos próximos días es favorable para que los profesionales traten de estabilizar las llamas

Leonoticias

Miércoles, 27 de agosto 2025, 18:35

El equipo de expertos del Gobierno que cada día analiza la evolución de los incendios que asolan España está convencido de que estamos ante 48 horas «determinantes» para que los dispositivos de extinción traten de controlar de una vez por todas la ola de incendios que desde hace dieciocho días abrasa el noroeste del país.

La portavoz de este equipo, la directora de Protección Civil, dijo que la climatología de este miércoles y jueves es favorable para que los profesionales traten de estabilizar, y si es posible controlar, los trece grandes fuegos que aún quedan vivos.

Posibilidad de lluvia en el noroeste

Virginia Barcones indicó que estas 48 horas traerán en las tres zonas que concentran las llamas, Galicia, Asturias y el noroeste de Castilla y León, una bajada notable de temperaturas, con máximas en torno a 20 grados, con un aumento de la humedad hasta al 40% y 60% durante el día y al 100% por la noche.

Y, como colofón, a partir del miércoles por la noche, se esperan algunos chubascos en Galicia, Asturias y con menos probabilidad en León y Zamora. Todos ellos son elementos muy favorables para cortar el avance de las llamas y refrescar los perímetros.

Preocupación por el viento

Lo negativo es que, incluso en estas 48 horas, se mantendrán rachas de viento que pueden llegar a 30 y 50 kilómetros por hora (lo que favorece las reactivaciones) y, aún peor, que el viernes la climatología volverá a ser desfavorable para combatir el fuego.

Por ello, Barcones, que admitió que «esperamos con ansia la lluvia», animó a los dispositivos a darlo todo entre el miércoles y el jueves, porque «estas 48 horas van ser determinantes para que de una vez por todas podamos acabar con esta terrible situación». «Tenemos una ventana de oportunidad meteorológica entre hoy y mañana», resumió.

La actual fotografía de los incendios dista mucho de la de hace poco más de una semana, cuando ardían a un tiempo 80.000 o 90.000 hectáreas y había 10.000 desalojados. Pero, aún así, sigue habiendo trece grandes fuegos activos que arrasan varios miles de hectáreas en Orense, Lugo, Asturias, León y Zamora. Llamas que suman casi dos millares de vecinos entre evacuados y confinados en sus casas.

Los dos siniestros que con más nitidez ejemplifican el drama de la mayor ola de incendios vivida en España en más de 30 años son los de Fasgar y Anllares del Sil. Ambos fuegos arden ininterrumpidamente desde hace 20 días, desde el 8 de agosto.

El de Fasgar nunca ha sido dominado en todo este tiempo. El de Anllares, dos veces se ha dado por estabilizado y controlado y otras tantas se ha reactivado. La última reproducción, favorecida por el fuerte viento, se produjo el martes, sin que aún se haya cortado, y obligó a desalojar Anllarinos.

