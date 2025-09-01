leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Maquinaria agrícola calcinada en Castrocalbón. DG

La Junta aprueba ayudas directas a 460 agricultores y ganaderos afectados por los incendios forestales

El montante de esta partida asciende a 2,5 millones de euros, según la publicación del Bocyl de este lunes

Leonoticias

Leonoticias

León

Lunes, 1 de septiembre 2025, 09:23

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica la orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se conceden ayudas directas de 5.500 euros a 460 agricultores y ganaderos afectados por los grandes incendios forestales de este verano.

La subvención se destina para compensar las pérdidas de producción agrícola y ganadera, la muerte de ganado, la pérdida de colmenas, la reconstrucción de instalaciones agrícolas y ganaderas, y la reposición de vallados ganaderos.

Los baremos establecidos asignan un importe de 130 euros por hectárea a los cultivos herbáceos no cosechados, 240 euros por hectárea a los cultivos leñosos y 18 euros por hectárea a las superficies de pastos. En lo que se refiere a las subvenciones por la muerte, pérdida o sacrificio de ganado bovino, ovino y caprino, los importes se calcularán por los animales afectados y por los baremos oficiales establecidos en el Real Decreto 389/2011.

En cuanto al ganado equino la ayuda es equivalente a la del ganado bovino y para el ganado porcino, el importe es de 600 euros por unidad de ganado mayor (UGM). Para las colmenas destruidas se toma como referencia un valor de 150 euros por colmena.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre de 46 años, herido tras chocar su moto contra una casa en un pueblo de León
  2. 2 Un choque en la AP-66 en León se salda con dos heridos
  3. 3 El Crucero, un barrio «atendido» y con la inmigración integrada
  4. 4 Canguros de mascotas para las vacaciones en León: «Es como cuidar a un sobrino»
  5. 5 Defensa invierte 8,4 millones en dos hangares en León para el despliegue de los Sirtap
  6. 6 Las ventas de coches chinos se disparan en León: «No se venden más porque no llegan más»
  7. 7 De Ponferrada a Miami, el salto internacional de la DJ berciana Jennifer Cach
  8. 8 León enfrenta su mayor desastre: 114.000 hectáreas consumidas por incendios en tres semanas
  9. 9 Se inician las comparecencias de la comisión de investigación del accidente minero de Cerredo
  10. 10 La tendencia de los viajes grupales que empieza a triunfar en León: «Entras con desconocidos y sales con amigos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias La Junta aprueba ayudas directas a 460 agricultores y ganaderos afectados por los incendios forestales

La Junta aprueba ayudas directas a 460 agricultores y ganaderos afectados por los incendios forestales