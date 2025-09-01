La Junta aprueba ayudas directas a 460 agricultores y ganaderos afectados por los incendios forestales El montante de esta partida asciende a 2,5 millones de euros, según la publicación del Bocyl de este lunes

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica la orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se conceden ayudas directas de 5.500 euros a 460 agricultores y ganaderos afectados por los grandes incendios forestales de este verano.

La subvención se destina para compensar las pérdidas de producción agrícola y ganadera, la muerte de ganado, la pérdida de colmenas, la reconstrucción de instalaciones agrícolas y ganaderas, y la reposición de vallados ganaderos.

Los baremos establecidos asignan un importe de 130 euros por hectárea a los cultivos herbáceos no cosechados, 240 euros por hectárea a los cultivos leñosos y 18 euros por hectárea a las superficies de pastos. En lo que se refiere a las subvenciones por la muerte, pérdida o sacrificio de ganado bovino, ovino y caprino, los importes se calcularán por los animales afectados y por los baremos oficiales establecidos en el Real Decreto 389/2011.

En cuanto al ganado equino la ayuda es equivalente a la del ganado bovino y para el ganado porcino, el importe es de 600 euros por unidad de ganado mayor (UGM). Para las colmenas destruidas se toma como referencia un valor de 150 euros por colmena.

