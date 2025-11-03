leonoticias - Noticias de León y provincia

Ponderoso y Luna en el santuario de Alemania.

La jubilación «feliz» de Ponderoso y Luna, los osos del Coto Escolar de León que ahora viven en Alemania

El Museo de las Colecciones de la Universidad de León comparte un vídeo donde podemos ver a los plantígrados siempre juntos y disfrutando de su nueva vida en el santuario Gnadelnhof für Bären

Ana G. Barriada

Ana G. Barriada

León

Lunes, 3 de noviembre 2025, 08:10

Caminando siempre juntos, algo más fuertes, oliendo, escarbando, jugando con el agua y adaptándose a un hogar que ya es para siempre suyo. Las últimas imágenes de Ponderoso y Luna, los osos que durante más de 30 años vivieron en el Coto Escolar de León, que llegan desde el santuario alemán donde ahora residen son más que esperanzadoras.

Fue en julio de este 2025 cuando los dos plantígrados emprendieron un viaje que cambiaría para siempre sus vidas y el paisaje que hasta ahora se había dibujado en el Coto Escolar leonés. Sedados, acompañados de trabajadores del santuario y de veterinarios, Ponderoso y Luna se enfrentaban a 22 horas de viaje por carretera con el único objetivo de tener una «vida digna» en la otra punta de Europa.

Llegaban a Múnich tras un viaje «sin complicaciones» y tocaba la parte más difícil. Adaptarse a un nuevo entorno, a unos nuevos compañeros y a una vida fuera de la jaula en la que vivían en el Coto. Aunque siempre bien cuidados y atendidos y con el cariño de todos los leoneses que los visitaron desde niños, la jubilación de Ponderoso y Luna estaba lejos de León y en una condiciones más óptimas para animales como ellos.

Ahora que ya han pasado varios meses en el santuario Gnadelnhof für Bären al este de Alemania, el Museo de las Colecciones de la Universidad de León (Mule) comparte un vídeo de la nueva vida de Ponderoso y Luna. «Buenas noticias desde Alemania, siguen disfrutando de su nueva vida», comienzan en la descripción del a publicación en la que se puede ver a los plantígrados con algo más de peso y fuerza paseando por las instalaciones del santuario.

Han pasado por los servicios veterinarios del centro y «han ganado masa muscular, disfrutan de un entorno amplio donde caminar libremente y reciben una alimentación ajustada a sus necesidades» por lo que ambos se encuentran «en plena forma».

Para el museo, es una alegría «enorme» verlos «así de fuertes, tranquilos y siempre juntos en un espacio que refleja el bienestar que merecen» en lo que califican como un «final feliz» para Ponderoso y Luna, dos «símbolos de amor por la naturaleza y el compromiso con el bienestar animal» que disfrutan de una jubilación bien merecida.

