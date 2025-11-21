leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de archivo de un técnico en una ambulancia. EN

Un herido tras salirse de la vía y empotrarse contra un muro en Castrotierra de la Valduerna

Desde el Servicio de Emergencias han enviado a la zona una ambulancia para atender a un hombre de 50 años

León

Viernes, 21 de noviembre 2025, 16:59

Un aparatoso y complejo accidente deja un hombre herido. El suceso ha tenido lugar en torno a las 15:57 horas de este viernes 21 de noviembre, cuando se ha recibido aviso en la Sala de Operaciones del 112 de Castilla y León.

El alertante informó de un accidente con heridos en la calle Calzada, en Castrotierra de la Valduerna, pedanía del municipio de Riego de la Vega.

Según ha podido saber este medio, tras la información facilitada por el 112, un vehículo ha sufrido una salida de vía y ha chocado contra un muro.

Desde el Servicio de Emergencias se traslada aviso a Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias sanitarias - Sacyl que envía una ambulancia para atender a un varón de unos 50 años.

