Las heridas del puente de Villafer llevan a la Junta a plantearse levantar uno nuevo La crítica vecinal por la intervención realizada, llegando a tildar las mejoras como las de «el Ecce Homo de Borja» obligan ahora a sustituir las péndolas y cortar el tráfico

El Servicio Territorial de Movilidad informa que la carretera LE-524 permanecerá cortada el martes 25 de noviembre entre las 9:00 y las 15:00 horas con motivo de la sustitución de péndolas en el puente de Villafer. Estas intervenciones se incluyen dentro de un contrato menor adjudicado por un importe de 30.219,47 euros, IVA incluido, destinado a garantizar la seguridad y el correcto mantenimiento de la vía.

Las actuaciones consisten en la sustitución de varias péndolas de la estructura del puente, debido al deterioro detectado en algunos de sus elementos. En concreto, los trabajos comprenden el desmontaje y retirada de la péndola existente, la preparación de la estructura para recibir la nueva péndola, la colocación y atornillado de la nueva pieza mediante tornillería de alta resistencia y el pintado final de la péndola instalada.

Estas labores permitirán reforzar la seguridad y prolongar la vida útil de la estructura, garantizando su adecuado comportamiento en condiciones de servicio.

En fase de licitación la restauración integral del puente

La intervención prevista ahora en la LE-524 se suma a la próxima restauración integral del Puente de Villafer, situado en el p.k. 9+930, una actuación de seguridad vial impulsada por la Consejería de Movilidad. El proyecto cuenta con un presupuesto base de licitación de 1.866.191,18 euros y actualmente se encuentra en fase de licitación.

La actuación obtuvo aprobación definitiva el 14 de julio de 2025. Su ejecución permitirá mejorar la seguridad estructural y la durabilidad de uno de los puntos más singulares de la carretera.

Además, está prevista la redacción de un contrato menor de estudio previo para analizar la viabilidad de una variante de Villafer, que incluiría la construcción de un nuevo puente sobre el río Esla, permitiendo retirar el tráfico pesado del puente actual y garantizar su preservación a largo plazo.

