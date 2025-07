Cada guardia civil del Seprona en León debe vigilar territorio de una extensión como Madrid

Leonoticias León Lunes, 21 de julio 2025, 14:30 Comenta Compartir

La asociación profesional Independientes de la Guardia Civil (IGC) destaca que la provincia de León cuenta aproximadamente con 35 guardias civiles en la especialidad del Seprona para cubrir un territorio rural de más de 20.000 kilómetros cuadrados. Esto supone que cada guardia civil de esta especialidad sería responsable de patrullar y controlar aproximadamente 586 kilómetros cuadrados, el equivalente a la extensión de toda la ciudad de Madrid. IGC considera que esta desproporción «impide una vigilancia preventiva efectiva».

«León es un territorio complejo: con montaña, zonas protegidas, fauna sensible y una extensión forestal enorme. No se puede gestionar todo eso con apenas tres decenas de agentes», expresa Daniel Fernández. «IGC apuesta por cerrar la brecha entre territorio y operatividad con unidades potentes, móviles y especializadas, que puedan cubrir la provincia con rapidez y continuidad. Apostamos por eficacia, no por apariencia», recalca Fernández.

La asociación advierte de que sin refuerzo en plantilla y sin reorganización del despliegue operativo, «los agentes están abocados a la reacción, no a la prevención». La experiencia del Plan Soria se valora positivamente, pero, insiste Fernández, «la tecnología no puede reemplazar la presencia constante y la intervención sobre el terreno».