La Gracia volverá a salir en romería del Mercado a Mansilla y homenajeará a su propulsor Servirá, en esta ocasión, como reconocimiento a Salvador Baños, quien puso en marcha esta iniciativa

El próximo domingo 7 de septiembre se celebrará una nueva edición de la tradicional Peregrinación a la Ermita de la Virgen de Gracia, una emotiva cita que se remonta al año 1991 y que une a los devotos en un recorrido de 18 kilómetros desde la Iglesia de Nuestra Señora del Mercado, en León, hasta la ermita situada en Mansilla de las Mulas.

Esta peregrinación nace con el propósito de rendir homenaje a la Virgen mediante una ofrenda de flores y frutos de la tierra, en un ambiente de fe, comunidad y tradición. A lo largo de los años, ha crecido en participación y simbolismo, convirtiéndose en una de las celebraciones más entrañables de la comarca.

Desde 1997, la peregrinación cuenta con la vistosa participación de los pendones, que comenzaron con el de Mansilla de las Mulas y, actualmente, agrupan estandartes de distintos puntos de la provincia. Este colorido despliegue se suma a la emoción que se vive al atravesar el puente de Mansilla, donde los peregrinos son recibidos con aplausos y vítores por los vecinos de la villa acompañados de la Virgen de Gracia.

La organización corre a cargo del Ayuntamiento de Mansilla de las Mulas, con la colaboración de la Hermandad Virgen de Gracia. La misa de peregrinos se celebrará, como es habitual en los últimos años, en la parroquia del pueblo que tiene más capacidad que la ermita, con el acompañamiento del coro local.

La peregrinación fue fundada por Salvador Baños Castro, natural de Mansilla de las Mulas, con el apoyo de un grupo de amigos también residentes en León. En la primera edición ya participaron 147 peregrinos, y desde entonces la cifra no ha dejado de crecer. Salvador Baños siempre contó con el respaldo del Ayuntamiento, de la Hermandad Virgen de Gracia, y muchas personas anónimas que han hecho posible la continuidad de esta tradición.

Este año, con motivo de su labor incansable como impulsor de la peregrinación, el Ayuntamiento de Mansilla de las Mulas rendirá un homenaje a Salvador Baños con la inauguración de una placa conmemorativa. El acto tendrá lugar el domingo 7 a las 18:30 horas, coincidiendo con la salida de la Virgen de Gracia desde la parroquia hacia su ermita.

