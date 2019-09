Los funcionarios de la cárcel de León piden ser 'agentes de autoridad' y exigen personal sanitario Imagen de una cámara de seguridad en un centro penitenciario. Villahierro cuenta en la actualidad con 730 internos, la mitad que en sus etapas de mayor concentración de reclusos, pero sigue acumulando serios problemas como la alta tasa de edad en la plantilla | Los funcionarios no participan en los actos que conmemoran a su patrona J. CALVO León Martes, 24 septiembre 2019, 09:12

Los funcionarios de prisiones de la cárcel de Villahierro, en la localidad leonesa de Mansilla de las Mulas, se plantan en la conmemoración de su patrona, La Merced.

Lo hacen porque, según advierten, les separa «un mundo» de los responsables de Instituciones Penitenciarias entendiendo que éstos «no son conscientes de la realidad en la que se encuentra este colectivo».

Así lo han advertido en la antesala de la celebración de esta jornada los sindicatos que conforman la plataforma reivindicativa de prisiones, Acaip, UGT, CCOO y CSIF, y han decidido no participar en los actos que se desarrollarán en el Centro Penitenciario de León para celebrar la festividad.

730 internos en León

Villahierro, y ese aspecto es reconocido abiertamente por la representación sindical, cuenta en la actualidad con 730 internos. Otros 60 forman parte del Centro de Inserción Social (CIS) de León capital. En el conjunto se trata de la mitad de internos que en las épocas de mayor ocupación del establecimiento penitenciario, donde se superaron ampliamente los 1.300 presos.

Pese a ese bajo nivel de ocupación en los módulos los funcionarios recuerdan que las agresiones que vienen sufriendo van «in crescendo», a razón de más de una agresión diaria a nivel nacional. Igualmente se destaca que falta de personal en media del 15% en los centros dependientes de la Secretaría General (León cuenta en la actualidad con unos 430 funcionarios).

Pero los problemas no finalizan ahí: falta adaptación de sus retribuciones a las funciones que realizan y a la responsabilidad que asumen, la no modificación legislativa que les otorgue la condición de agentes de autoridad, y la falta de personal sanitario (Villahierro cuenta con sanitario las 24 horas pero no con médico).

Carta al director

La ausencia de la festividad de La Merced fue trasladada por carta al director de dicho penal, a quien advierten de que no tienen «nada que celebrar», tras recordar que el personal penitenciario lleva más de dos años en conflicto ante el «claro empeoramiento« de sus condiciones de trabajo en los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General, entre ellos el leonés.

La plataforma, a través de un comunicado recogido por Europa Press, critica la «falta de respeto« de los diferentes responsables que han ocupado puestos en el Centro Directivo y la »nula negociación« existente en la Institución.

«Ni una mala palabra, ni una buena acción»

Así, desde que el actual secretario general de II.PP. accedió al cargo, los sindicatos del sector aseguran haber constatado cómo su equipo se ha caracterizado por el axioma «ni una mala palabra, ni una buena acción«, negándose de forma sistemática a abrir una mesa de negociación seria que permita solucionar las carencias existentes en su ámbito.

En su misiva, los sindicatos advierten de que no participarán en los actos que convoque la Administración central en el penal leonés ni en otros de la geografía nacional, así como de las concentraciones en diferentes zonas geográficas dependientes de la Secretaria General para mostrar su absoluto rechazo a la gestión realizada hasta este momento.