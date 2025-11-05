La empresa apícola Los Izanes, reconocida por el Ministerio en el Programa Cultiva 2024 Este premio distingue a las mejores explotaciones modelo de España

Leonoticias León Miércoles, 5 de noviembre 2025, 15:51 Comenta Compartir

La empresa apícola Los Izanes, ubicada en la Reserva de la Biosfera de los Valles de Omaña y Luna, recibirá mañana en Madrid, en el desarrollo de Expo Sagris 25, un reconocimiento oficial por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación dentro del Programa Cultiva 2024, que distingue a las mejores explotaciones modelo de España.

El acto de entrega contará con la presencia del Ministro de Agricultura, Luis Planas, quien hará entrega de los reconocimientos a las explotaciones destacadas por su compromiso con la sostenibilidad, la innovación y la formación en el medio rural, según informaron desde COAG.

Una forma de vida

Los Izanes es una explotación de Titularidad Compartida, formada por Raquel Fernández y Nacho Rodríguez, miembros de UCALE-COAG León, que han hecho de la apicultura su forma de vida y un ejemplo de cooperación e igualdad en el medio rural. Su modelo combina la producción apícola artesanal con el respeto a la biodiversidad y la divulgación sobre la importancia de las abejas.

El Programa Cultiva promueve el intercambio de experiencias entre profesionales del sector agrario, fomentando el relevo generacional, la innovación y la formación práctica. Los Izanes participó como explotación anfitriona, recibiendo a jóvenes agricultores y ganaderos para compartir su experiencia en apicultura sostenible y en la diversificación de productos y actividades de apiturismo. Su compromiso y la valoración recibida por parte de los participantes en las estancias formativas han hecho que Los Izanes sea reconocida como una de las explotaciones mejor valoradas del programa.

Los Izanes es una empresa apícola familiar en régimen de Titularidad Compartida, ubicada en la Reserva de la Biosfera de los Valles de Omaña y Luna (León). Producen miel, polen y propóleo de alta calidad, y ofrecen experiencias de apiturismo, talleres y catas. En 2024, su mielato de roble y su polen multifloral deshidratado fueron premiados con estrellas en los 'Great Taste Awards', los galardones gastronómicos más prestigiosos del mundo.

A ese respecto, Raquel Fernández explicó que este reconocimiento supone un «impulso enorme y es un motivo de orgullo», que demuestra que el trabajo en el campo «puede ser ejemplo para las nuevas generaciones». Además, este premio se concede a las explotaciones mejor valoradas por los propios participantes del programa, y «eso nos hace sentir aún más orgullosos», dijo.

Temas

Apicultura