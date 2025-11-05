leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de la limpieza de una colmena.

La empresa apícola Los Izanes, reconocida por el Ministerio en el Programa Cultiva 2024

Este premio distingue a las mejores explotaciones modelo de España

Leonoticias

Leonoticias

León

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 15:51

Comenta

La empresa apícola Los Izanes, ubicada en la Reserva de la Biosfera de los Valles de Omaña y Luna, recibirá mañana en Madrid, en el desarrollo de Expo Sagris 25, un reconocimiento oficial por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación dentro del Programa Cultiva 2024, que distingue a las mejores explotaciones modelo de España.

El acto de entrega contará con la presencia del Ministro de Agricultura, Luis Planas, quien hará entrega de los reconocimientos a las explotaciones destacadas por su compromiso con la sostenibilidad, la innovación y la formación en el medio rural, según informaron desde COAG.

Una forma de vida

Los Izanes es una explotación de Titularidad Compartida, formada por Raquel Fernández y Nacho Rodríguez, miembros de UCALE-COAG León, que han hecho de la apicultura su forma de vida y un ejemplo de cooperación e igualdad en el medio rural. Su modelo combina la producción apícola artesanal con el respeto a la biodiversidad y la divulgación sobre la importancia de las abejas.

El Programa Cultiva promueve el intercambio de experiencias entre profesionales del sector agrario, fomentando el relevo generacional, la innovación y la formación práctica. Los Izanes participó como explotación anfitriona, recibiendo a jóvenes agricultores y ganaderos para compartir su experiencia en apicultura sostenible y en la diversificación de productos y actividades de apiturismo. Su compromiso y la valoración recibida por parte de los participantes en las estancias formativas han hecho que Los Izanes sea reconocida como una de las explotaciones mejor valoradas del programa.

Los Izanes es una empresa apícola familiar en régimen de Titularidad Compartida, ubicada en la Reserva de la Biosfera de los Valles de Omaña y Luna (León). Producen miel, polen y propóleo de alta calidad, y ofrecen experiencias de apiturismo, talleres y catas. En 2024, su mielato de roble y su polen multifloral deshidratado fueron premiados con estrellas en los 'Great Taste Awards', los galardones gastronómicos más prestigiosos del mundo.

A ese respecto, Raquel Fernández explicó que este reconocimiento supone un «impulso enorme y es un motivo de orgullo», que demuestra que el trabajo en el campo «puede ser ejemplo para las nuevas generaciones». Además, este premio se concede a las explotaciones mejor valoradas por los propios participantes del programa, y «eso nos hace sentir aún más orgullosos», dijo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran el cadáver de un hombre con los genitales desmembrados en un pozo en Lorenzana
  2. 2 Fallece un hombre en un sex shop de León
  3. 3 Un conflicto vecinal deja sin internet a 15 vecinos y obliga a algunos a abandonar un pueblo de León
  4. 4 La nueva tienda de León que será bendecida por un cura en su apertura
  5. 5 Amancio Ortega repite como el hombre más rico de España y una leonesa aparece en la lista de la comunidad
  6. 6 Los premios Leonoticias ensalzan lo nuestro: «El futuro no está fuera de León, el futuro lo tenemos aquí»
  7. 7 Una queja anónima alertó del «peligro» de la valla junto al estadio: «Eso es una cuchilla»
  8. 8 Fallece el ciclista leonés Carlos Jovellar, campeón de mundo de categoría máster
  9. 9 Atropellan a un joven que circulaba en patinete eléctrico en León
  10. 10 Pillan a Javier Arenas vapeando en el Senado durante la intervención de Mónica García

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias La empresa apícola Los Izanes, reconocida por el Ministerio en el Programa Cultiva 2024

La empresa apícola Los Izanes, reconocida por el Ministerio en el Programa Cultiva 2024