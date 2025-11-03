Los embalses de León arrancan noviembre lejos del nivel del año pasado Las cifras marcan un 42,5% de capacidad, lo que supone mantenerse como el segundo sistema más bajo de la comunidad

Los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) almacenan hoy 1.214,4 hectómetros cúbicos (hm³), lo que supone el 42,5% de su capacidad, Este registro supone un punto porcentual por encima de la media de la última década (41,5%) y casi catorce menos que hace un año (56,3%).

La reserva por sistemas marca que, en León (Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño), los sistemas Esla y Órbigo se encuentran al 35%. En Palencia (Camporredondo y Compuerto), el Sistema Carrión al 28,8%; en Palencia (Cervera-Ruesga, La Requejada y Aguilar de Campoo), el Sistema Pisuerga al 52,5%; en Burgos (Arlanzón y Úzquiza), el Sistema Arlanza al 56,2%.

Por otro lado, en Soria (Cuerda del Pozo), el Sistema Alto Duero al 59,7%; en Segovia (Linares del Arroyo y El Pontón Alto), el Sistema Riaza-Duratón y CegaEresma-Adaja al 45%; en Ávila (Castro de las Cogotas), el Sistema Cega-Eresma-Adaja al 45,9%; en Salamanca (Santa Teresa), el Sistema Tormes al 49,2% y en Salamanca (Irueña y Águeda), el Sistema Águeda al 38,6%.