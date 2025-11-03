leonoticias - Noticias de León y provincia

Los embalses de León arrancan noviembre lejos del nivel del año pasado

Las cifras marcan un 42,5% de capacidad, lo que supone mantenerse como el segundo sistema más bajo de la comunidad

Lunes, 3 de noviembre 2025, 10:04

Los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) almacenan hoy 1.214,4 hectómetros cúbicos (hm³), lo que supone el 42,5% de su capacidad, Este registro supone un punto porcentual por encima de la media de la última década (41,5%) y casi catorce menos que hace un año (56,3%).

La reserva por sistemas marca que, en León (Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño), los sistemas Esla y Órbigo se encuentran al 35%. En Palencia (Camporredondo y Compuerto), el Sistema Carrión al 28,8%; en Palencia (Cervera-Ruesga, La Requejada y Aguilar de Campoo), el Sistema Pisuerga al 52,5%; en Burgos (Arlanzón y Úzquiza), el Sistema Arlanza al 56,2%.

Por otro lado, en Soria (Cuerda del Pozo), el Sistema Alto Duero al 59,7%; en Segovia (Linares del Arroyo y El Pontón Alto), el Sistema Riaza-Duratón y CegaEresma-Adaja al 45%; en Ávila (Castro de las Cogotas), el Sistema Cega-Eresma-Adaja al 45,9%; en Salamanca (Santa Teresa), el Sistema Tormes al 49,2% y en Salamanca (Irueña y Águeda), el Sistema Águeda al 38,6%.

