Los embalses de León esperan las lluvias de otoño para revertir sus malos datos Se encuentran lejos del nivel del pasado ejercicio y encaran el mes de noviembre al 35% de su capacidad

Leonoticias León Lunes, 27 de octubre 2025, 10:38

Los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) almacenan este 27 de octubre 1.213,1 hectómetros cúbicos hectómetros cúbicos, lo que supone el 42,5 por ciento de su capacidad, dos puntos por encima de la media de la última década y doce puntos por debajo de los valores de hace un año.

La reserva por sistemas se encuentran en León (Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño), los sistemas Esla y Órbigo se encuentran al 35 por ciento; en Palencia (Camporredondo y Compuerto), el Sistema Carrión al 28 por ciento y (Cervera-Ruesga, La Requejada y Aguilar de Campoo), en el Sistema Pisuerga al 52,8 por ciento; y en Burgos (Arlanzón y Úzquiza), el Sistema Arlanza al 57,1 por ciento.

En Soria (Cuerda del Pozo), Sistema Alto Duero se encuentra al 60,1 por ciento; en Segovia (Linares del Arroyo y El Pontón Alto), Sistema Riaza-Duratón y Cega Eresma-Adaja al 45,1 por ciento; en Ávila (Castro de las Cogotas), el Sistema Cega-Eresma-Adaja al 46,7 por ciento; y en Salamanca (Santa Teresa), el Sistema Tormes al 49 por ciento y el (Irueña y Águeda), el Sistema Águeda al 37 por ciento.

En caso de los embalses leoneses, están lejos de los datos alcanzados el pasado año por estas fechas. Si ahora tienen 450,6 hectómetros cúbicos acumulados cuando el pasado año tenían 645,9.