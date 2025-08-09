Dos pueblos de León se unen contra la posible reapertura de una cantera cercana Medio centenar de vecinos reclaman que no se permita ninguna actividad por lo que eso supone «para la salud y el medio ambiente»

Vecinos de Cuevas de Viñayo y Carrocera protestan por la posible reapertura de la cantera de caliza cercana.

Alberto P. Castellanos León Sábado, 9 de agosto 2025, 21:17 Comenta Compartir

Medio centenar de vecinos de Cuevas de Viñayo y Carrocera han protestado por la posible reapertura de la cantera de extracción de caliza en situada entre ambas localidades.

«El motivo de la oposición a la cantera es fundamentalmente por la pérdida de calidad de vida», aseguran unos vecinos que también señalan «el perjuicio al medio ambiente y a la salud». Recalcan que «no hay que olvidar que la cantera está tan solo a 400 metros de las primeras viviendas habitadas».

La reclamación vecinal se suma a una anterior denuncia formal, apoyada por Ecologistas en Acción, que hace un mes informaba al Seprona de una «actividad ilegal» en la zona de la cantera.