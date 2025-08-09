leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vecinos de Cuevas de Viñayo y Carrocera protestan por la posible reapertura de la cantera de caliza cercana. Juanjo Jiménez

Dos pueblos de León se unen contra la posible reapertura de una cantera cercana

Medio centenar de vecinos reclaman que no se permita ninguna actividad por lo que eso supone «para la salud y el medio ambiente»

Alberto P. Castellanos

Alberto P. Castellanos

León

Sábado, 9 de agosto 2025, 21:17

Medio centenar de vecinos de Cuevas de Viñayo y Carrocera han protestado por la posible reapertura de la cantera de extracción de caliza en situada entre ambas localidades.

«El motivo de la oposición a la cantera es fundamentalmente por la pérdida de calidad de vida», aseguran unos vecinos que también señalan «el perjuicio al medio ambiente y a la salud». Recalcan que «no hay que olvidar que la cantera está tan solo a 400 metros de las primeras viviendas habitadas».

La reclamación vecinal se suma a una anterior denuncia formal, apoyada por Ecologistas en Acción, que hace un mes informaba al Seprona de una «actividad ilegal» en la zona de la cantera.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece el referente de la música cofrade de León, Nicolás Turienzo Robles
  2. 2 Dos fallecidas y tres heridos ingresados tras un accidente frontal en El Bierzo
  3. 3 El fuego arrasa León: cinco incendios de nivel uno de peligrosidad en la provincia
  4. 4 Fallece el histórico político de León y alcalde de Burón, Porfirio Díez
  5. 5 La lucha de un vecino logra que se vallen 62 solares en León con «un desnivel peligroso»
  6. 6 Siete incendios permanecen activos en León
  7. 7 Cayetana Guillén Cuervo: «Sufrí una brutal agresión sexual a los seis años a manos de ocho hombres»
  8. 8 Buscan a una menor desaparecida en San Andrés del Rabanedo
  9. 9 «Las ratas campan a sus anchas» en una zona cercana al campus universitario de León
  10. 10 Emma Vega, trasplantada de riñón: «La insuficiencia renal es una enfermedad silenciosa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Dos pueblos de León se unen contra la posible reapertura de una cantera cercana

Dos pueblos de León se unen contra la posible reapertura de una cantera cercana