Reafirman una condena de 7 años de prisión por una agresión sexual en un hotel de León Los hechos ocurrieron en diciembre de 2022 cuando una mujer asturiana que pasaba unos días con su pareja sufrió este ataque enjuiciado en junio de 2025

En el puente de la Constitución de 2022, la noche del domingo 4 de diciembre en León, una pareja asturiana que estaba pasando unos días en la ciudad salió a cenar para después acudir a una discoteca. La mujer, tras ir al baño del local y no encontrar a su novio, salió del mismo para buscarlo. Tampoco lo encontró fuera así que trató de volver al interior de la sala de baile ante la negativa de los porteros. Dentro de la discoteca había dejado todas sus pertenencias: abrigo, bolso, teléfono móvil...

La mujer, que la sentencia que publica el TSJCyL denomina Martina, se dirigió hacia el hotel para guarecerse del frío. Tuvo que esperar en la puerta del establecimiento porque no había personal de recepción ya de madrugada, momento en el que aparecieron dos hombre, el acusado -Balbino- y otro que no ha sido identificado. Martina les comentó su situación y les preguntó que si tenían llave para acceder al hotel. Dentro, el acusado se insinuó a la mujer que descartó cualquier propuesta.

A pesar de la negativa de Martina el acusado agarró bruscamente del pelo a la mujer y la empujó contra la pared donde la tocó sus pechos y genitales por encima de la ropa para, acto seguido, sacar su pene del pantalón, introducirlo en la boca de Martina donde eyaculó, dejando parte de su semen sobre su ropa.

Poco más tarde, la pareja de Martina y una mujer, llegaron al hotel en el casco histórico de León y la encontraron aturdida y recostada en el suelo. Aunque con dificultad, pudo contar lo sucedido. Alertaron a la Policía, Martina fue trasladada al hospital donde se recogieron muestras de fluidos en la boca y la ropa de la agredida, y se presentó denuncia en comisaria. Las muestras obtenidas se ajustaban al perfil genético del acusado.

Martina sufre estrés postraumático tras la agresión con síntomas elevados de ansiedad, quejas somáticas, depresión y alteraciones del sueño, inseguridad y, en menor medida, indiferencia social y problemas de concentración.

El 16 de junio de 2025, el Juzgado de Instrucción número de León condenó a Balbino como autor de un delito de agresión sexual con penetración y le impuso una pena de siete años de prisión. También se le impidió aproximarse a la víctima a menos de 500 metros y comunicarse con ella durante ocho años; así como inhabilitarlo para cualquier oficio o actividad que conlleve contacto regular con menores de edad durante doce años.

El recurso interpuesto ante el alto tribunal de la comunidad sólo se apoya en dos motivos: la quiebra de la presunción de inocencia y que el encuentro sexual fue consentido. EL TSJCyL valora que el testimonio de la agredida ha sido firme, persistente, lógico y creíble, así como los testimonios de su novio, la mujer que llegó con el al hotel -Vanesa- y la paraje de ésta última. También entienden que el encuentro no fue consentido vistas las consecuencias psicológicas que todavía sufre la agredida y dadas las teorías del condenado.

Es por ello que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León desestima el recurso de apelación y confirma la pena impuesta en junio en León.