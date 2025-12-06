leonoticias - Noticias de León y provincia

Los diez enclaves de Laciana que reclaman memoria histórica

La propuesta recoge espacios vinculados a la represión franquista, a la resistencia antifascista y a la historia del movimiento obrero en la comarca

Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:24

Izquierda Unida ha registrado en el Congreso de los Diputados una pregunta dirigida al Gobierno para exigir que se impulse la declaración como Lugares de Memoria Democrática de numerosos enclaves vinculados a la represión franquista, la resistencia antifascista y la historia del movimiento obrero en Laciana.

La iniciativa responde a «la falta de respuesta» que, desde hace años, denuncian colectivos culturales y asociaciones memorialistas de la montaña occidental.

El texto presentado solicita al Ejecutivo que confirme si la Dirección General de Memoria Democrática tiene previsto incoar los expedientes de declaración de todos los espacios señalados por el tejido asociativo y por la ciudadanía de la comarca.

Además, pregunta de manera expresa en qué situación administrativa se encuentran las solicitudes ya enviadas por Club Xeitu y cuándo prevé el Gobierno ofrecer una respuesta formal.

Relación de los enclaves con relevancia histórica

La iniciativa recoge de forma detallada más de una docena de lugares cuya importancia testimonial, histórica y simbólica cumple —según Izquierda Unida— los criterios establecidos en la Ley 20/2022 de Memoria Democrática. Entre ellos destacan:

• El Puente de las Palomas, espacio de memoria trágica donde, según la tradición oral y numerosos testimonios familiares, fueron arrojados cuerpos de represaliados durante la Guerra Civil.

• El Puerto de Leitariegos, enclave estratégico del frente republicano en el que se conserva parte de la denominada «Maginot Cantábrica» y donde existe una fosa común.

• Los espacios de Caboalles de Arriba vinculados al asesinato de miembros de la junta vecinal, recordados hoy en la Plaza de la Concordia.

• La casa de Ramiro Pol, sede donde se decía que había una emisora clandestina conectada con Radio Pirenaica y espacio de resistencia antifranquista, además de antiguo centro de reunión obrera.

• Los destacamentos penales de Orallo y Villaseca de Laciana, vinculados al trabajo forzado de presos durante la dictadura.

• El cargadero de Villager, donde hubo fusilamientos y una fosa común, así como la Casa del Pueblo del mismo pueblo, que fue bombardeada.

• La cascada de Lumajo, señalada por testimonios como lugar donde fueron arrojadas personas durante la guerra, incluido el caso de un vecino mudo muy recordado en la zona.

• El prado de Villaseca, tradicional espacio de duelo donde las familias depositaban flores en recuerdo de personas desaparecidas.

• Las Escuelas Graduadas de Villablino, construidas en la República y posteriormente militarizadas.

