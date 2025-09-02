Denuncian «trabas» a los trabajadores en las pizarreras de La Baña tras los incendios Afirman que muchas personas no protestan por miedo a represalias

CCOO Industria León denunció trabas al disfrute del permiso retribuido de cuatro días tras los incendios en La Baña. El sindicato insta a la Inspección de Trabajo a actuar para garantizar que todas las personas trabajadoras puedan ejercer su derecho y que no se les descuente ni se les obligue a recuperar los cuatro días de permiso retribuido, para que nadie viera mermada su nómina.

La organización anuncia que estará vigilante del desarrollo posterior a la intervención de la Inspección de Trabajo, para comprobar que no se les descuente ni se les obligue a recuperar el permiso por no poder acudir al trabajo debido a la situación de emergencia provocada por los incendios.

Afirman que muchas personas no se atreven a denunciar por miedo a represalias y por ello han decidido visibilizar públicamente esta situación. «Las empresas no pueden aprovechar una emergencia climática para recortar derechos. La salud, la seguridad y la dignidad de la clase trabajadora están por encima de sus beneficios», apunta Felipe Fernández, responsable comarcal de CCOO Industria.