leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Incendio forestal en León.

Denuncian «trabas» a los trabajadores en las pizarreras de La Baña tras los incendios

Afirman que muchas personas no protestan por miedo a represalias

Leonoticias

Leonoticias

León

Martes, 2 de septiembre 2025, 19:31

CCOO Industria León denunció trabas al disfrute del permiso retribuido de cuatro días tras los incendios en La Baña. El sindicato insta a la Inspección de Trabajo a actuar para garantizar que todas las personas trabajadoras puedan ejercer su derecho y que no se les descuente ni se les obligue a recuperar los cuatro días de permiso retribuido, para que nadie viera mermada su nómina.

La organización anuncia que estará vigilante del desarrollo posterior a la intervención de la Inspección de Trabajo, para comprobar que no se les descuente ni se les obligue a recuperar el permiso por no poder acudir al trabajo debido a la situación de emergencia provocada por los incendios.

Noticias relacionadas

«Ahora viene lo peor. Te levantas y ves todo negro cada día»

«Ahora viene lo peor. Te levantas y ves todo negro cada día»

El turismo rural en León: del lleno a la cancelación tras los incendios de este verano

El turismo rural en León: del lleno a la cancelación tras los incendios de este verano

Afirman que muchas personas no se atreven a denunciar por miedo a represalias y por ello han decidido visibilizar públicamente esta situación. «Las empresas no pueden aprovechar una emergencia climática para recortar derechos. La salud, la seguridad y la dignidad de la clase trabajadora están por encima de sus beneficios», apunta Felipe Fernández, responsable comarcal de CCOO Industria.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en San Andrés por corrupción de menores y agresión sexual
  2. 2 Pillan a tres jóvenes robando en una nave industrial de Onzonilla
  3. 3 Las grandes fiestas de los pueblos de León en septiembre
  4. 4 Cinco heridos en una colisión múltiple entre un camión y dos turismos en la A-6
  5. 5 Sobrino y Cortés, la ¿guinda? al mercado de la Cultural
  6. 6 Las ventas de coches chinos se disparan en León: «No se venden más porque no llegan más»
  7. 7 La tendencia de los viajes grupales que empieza a triunfar en León: «Entras con desconocidos y sales con amigos»
  8. 8 Habilitado el transporte público gratuito para los más de 25.000 leoneses que solicitaron la tarjeta Buscyl
  9. 9 Fallece Antonio Reguera, catedrático y estudioso de la Casa Botines
  10. 10 Detenido por apuñalar a un joven de 24 años en Ponferrada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Denuncian «trabas» a los trabajadores en las pizarreras de La Baña tras los incendios

Denuncian «trabas» a los trabajadores en las pizarreras de La Baña tras los incendios