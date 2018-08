UPL denuncia que el Ayuntamiento de Valderrueda se encuentra «totalmente paralizado» por falta de secretario Imagen del Ayuntamiento de Valderrueda. Un problema que, según la formación leonesista, ha superado al alcalde del Ayuntamiento, y a día de hoy no ha sido capaz aún de darle solución y que está generando «graves problemas de funcionalidad en el consistorio» LEONOTICIAS Martes, 28 agosto 2018, 10:57

El Portavoz de UPL en el Ayuntamiento de Valderrueda y pedáneo de la Junta Vecinal de Caminayo, Zósimo Miguel Díez, ha querido denunciar públicamente que el Ayuntamiento se encuentra totalmente paralizado.

«A finales del mes de mayo se nos informó de que el secretario del Ayuntamiento, que llevaba más de diez años ejerciendo como tal, había pedido el traslado y que el 1 de junio tenía que incorporarse en su nueva plaza».

Un problema que, según manifiesta Unión del Pueblo Leonés, ha superado al alcalde del Ayuntamiento, y a día de hoy «no ha sido capaz aún de darle solución y que está generando graves problemas de funcionalidad en el consistorio».

Esta situación ha desembocado también en una situación de indefensión para los propios trabajadores a los que no se les han pagado las nóminas de julio, incluso para los temporales que no han recibido el finiquito, un grave problema económico para los proveedores que no cobran, expedientes paralizados, inactividad política al no poderse realizar plenos, entre otros aspectos, según apunta la formación leonesista.

Desde UPL se preguntan cómo es posible que no se haya buscado un sustituto para evitar esta situación que era previsible, después de casi tres meses.

«Urge una solución a este problema que el alcalde, de momento, no ha sido capaz de solventar y donde la propia Diputación tampoco está resolviendo con el propio servicio de asistencia a municipios». Por tanto, exigen a ambos que proporcionen los medios necesarios, con la urgente intervención del Servicio de Asistencia a Municipios, para que la actividad municipal no se paralice por más tiempo en un problema que empieza a repetirse a lo largo de toda la provincia en los últimos tiempos.