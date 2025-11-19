leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Línea ferroviaria de la variante.

Contratan el mantenimiento de las instalaciones de telecomunicacionesde la Variante de Pajares

Por un importe de 2,6 millones

Leonoticias

Leonoticias

León

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:30

Comenta

Adif ha contratado por 2,6 millones de euros las labores de mantenimiento de las instalaciones de telecomunicaciones móviles GSM-R del tramo La Robla-Pola de Lena (Variante de Pajares), de 50 kilómetros de longitud, que conecta en alta velocidad León y Asturias. Dicho sistema es el estándar de radiotelefonía escogido por las principales compañías ferroviarias europeas y permite la comunicación entre los trenes y el Centro de Regulación de la Circulación.

El contrato, que sucederá al actual una vez concluya su vigencia, garantiza la fiabilidad y disponibilidad de los equipos y sistemas de última tecnología que organizan y gestionan las telecomunicaciones móviles GSM-R de uso ferroviario por esta línea, y su gestión en remoto y tiempo real, subrayan desde la compañía.

Las tareas comprenden el mantenimiento preventivo (el programado periódicamente) y correctivo (el destinado a atender y resolver eventuales contingencias), además de actuaciones de refuerzo y mejora, durante un periodo de 36 meses.

Qué son las telecomunicaciones GSM-R

Entre los principales elementos que componen las instalaciones del sistema de telecomunicaciones móviles GSM-R destacan las estaciones base transceptoras (BTS), las unidades de radio remotas (RRU), los sistemas radiantes y las infraestructuras de torres, mástiles, antenas, casetas y armarios para equipamiento. Además, completan el entramado las instalaciones en túneles y los sistemas de suministros de energía a los equipos. Todo ello está diseñado bajo un esquema de redundancia que garantiza la fiabilidad del sistema.

En virtud de este contrato, Adif dispondrá de equipos y medios especializados para atender la dimensión y complejidad técnica de mantener los altos estándares de fiabilidad y disponibilidad de los sistemas de última tecnología desplegados en la Variante de Pajares.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un herido con arma blanca en el ojo y en el cuello en una pelea en Papalaguinda
  2. 2 La juez absuelve de homicidio y lesiones a los 16 acusados de la muerte de seis mineros
  3. 3 ¿Dónde y cuánto nevará en León este jueves?
  4. 4 Vuelven a convocar una misa en una iglesia de León en homenaje a Franco y Primo de Rivera
  5. 5 Un choque por alcance deja a dos jóvenes de 20 años heridos en un pueblo de León
  6. 6 Manuel Moure: «Ninguno de ellos fue capaz de mandarles salir; todavía los culpables fueron los seis muertos»
  7. 7 Estos son los pueblos de León que harán su censo de edificios con amianto
  8. 8 Reforman con un millón de euros los pisos de los ministros Puente y Redondo en Madrid
  9. 9 Denuncian una «aberración» en la reparación de un puente leonés: «Es como el Ecce Homo»
  10. 10 Un micrófono abierto capta al presidente del Senado quejándose de sus señorías: «Les importa tres pollas en vinagre»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Contratan el mantenimiento de las instalaciones de telecomunicacionesde la Variante de Pajares

Contratan el mantenimiento de las instalaciones de telecomunicacionesde la Variante de Pajares