Contratan el mantenimiento de las instalaciones de telecomunicacionesde la Variante de Pajares Por un importe de 2,6 millones

Adif ha contratado por 2,6 millones de euros las labores de mantenimiento de las instalaciones de telecomunicaciones móviles GSM-R del tramo La Robla-Pola de Lena (Variante de Pajares), de 50 kilómetros de longitud, que conecta en alta velocidad León y Asturias. Dicho sistema es el estándar de radiotelefonía escogido por las principales compañías ferroviarias europeas y permite la comunicación entre los trenes y el Centro de Regulación de la Circulación.

El contrato, que sucederá al actual una vez concluya su vigencia, garantiza la fiabilidad y disponibilidad de los equipos y sistemas de última tecnología que organizan y gestionan las telecomunicaciones móviles GSM-R de uso ferroviario por esta línea, y su gestión en remoto y tiempo real, subrayan desde la compañía.

Las tareas comprenden el mantenimiento preventivo (el programado periódicamente) y correctivo (el destinado a atender y resolver eventuales contingencias), además de actuaciones de refuerzo y mejora, durante un periodo de 36 meses.

Qué son las telecomunicaciones GSM-R

Entre los principales elementos que componen las instalaciones del sistema de telecomunicaciones móviles GSM-R destacan las estaciones base transceptoras (BTS), las unidades de radio remotas (RRU), los sistemas radiantes y las infraestructuras de torres, mástiles, antenas, casetas y armarios para equipamiento. Además, completan el entramado las instalaciones en túneles y los sistemas de suministros de energía a los equipos. Todo ello está diseñado bajo un esquema de redundancia que garantiza la fiabilidad del sistema.

En virtud de este contrato, Adif dispondrá de equipos y medios especializados para atender la dimensión y complejidad técnica de mantener los altos estándares de fiabilidad y disponibilidad de los sistemas de última tecnología desplegados en la Variante de Pajares.