El conductor del falso positivo por drogas: «Mi imagen ya se ha manchado»

A las nueve de la mañana del 21 de enero de 2025 comenzaban casi dos meses de calvario para Zakaria Ahssaini, conductor de autobús que reside en Mansilla de las Mulas y que hasta ese día era el responsable de varias líneas escolares y otros trayectos entre la Montaña Oriental Leonesa y la Montaña Palentina: «Era una campaña especial de vigilancia del transporte escolar. Me habían parado otras veces para revisar el vehículo o hacer un control de alcoholemia, pero nunca de drogas».

'Zaka', como así le conocen sus compañeros, se enfrentaba en Puente Almuhey por primera vez a un test de consumo de estupefacientes: «Lo que no es normal es dar positivo, no una vez, dos veces. No puede ser algo ocasional« En el comunicado enviado por sus abogados hablan de tasas de hasta el 33 por ciento de falsos positivos. »No he bebido ni fumado ni tomado nada en mi vida«, sigue Zakaria: »La máquina con la que hacen esas pruebas no funciona», critica el conductor afectado que cuenta como los agentes de la Guardia Civil le dijeron que le harían uno de saliva para un contraanálisis que «tardaría entre unos veinte y treinta días, lo que me parecía ya demasiado».

Zakaria relata como inmediatamente le sustituyó un compañero y que el fue a hacerse un análisis de sangre al Centro de Salud de Cistierna que, como el de saliva, iría a Barcelona para confirmar o no el resultado positivo que arrojaban las dos primeras pruebas. Además, añade que «llamé para que aconsejaran y me dijeron que me hiciera unas pruebas en una clínica privada. Me hicieron, una hora y media después, una de orina que salió negativa al día siguiente y que le mandé a la empresa. Sé que ellos tenían que suspenderme de empleo pero me quedaba más tranquilo, y quería que vieran que todo estaba bién».

«Lo que no sabía», lamenta, «es que llegaría todo a la prensa. Mi imagen se ha manchado para siempre. Todo el mundo sabía que era yo, sólo faltaba haber puesto mi nombre. Estudiaré posibles denuncias sobre el caso con abogados», asegura Zakaria: «Vivo de mi trabajo, de ser conductor, con nosotros deberían tardar menos con los contraánalisis».

El 17 de marzo, 55 días después, llega el ansiado negativo del contraanálisis que enseguida pone en conocimiento de su empresa, con la que este miércoles 19 ya vuelve a trabajar: «Se han portado bien, por protocolo me tenían que suspender, pero lo hicieron sólo de empleo y no de sueldo, que cobraba el salario base. Y los compañeros, todos me han apoyado, sabían que no tomo nada y que en mis dos años de trabajo no he tenido ningún problema».

Zakaría se queja también de los medios de comunicación por hacerse eco «sin esperar al contraanálisis». Añade que «en casos como estos, la información desde la Guardia Civil o la Subdelegación, o quién sea, debería esperar al resultado final».

El Comité de Empresa de Autocares Castilla y León ha vuelto a mostrar su apoyo a 'Zaka'. Dede Calecar, empresa perteneciente al grupo Alsa, «lamentan la falta de cautela por parte de la Subdelegación del Gobierno», a la que también acusan de «celeridad» con la que «publicó la noticia sin haber esperado los resultados definitivos, dañando gravemente la reputación de nuestro compañero y de nuestra empresa en particular, y del sector en general».

También manifiestan su «satisfacción tras haber recibido la noticia de que el conductor que presuntamente había dado positivo en un control rutinario en la localidad de Puente Almuhey (León) finalmente se ha tratado de un falso positivo. Tal y como informamos en su día su actitud fue de total colaboración, no presentando ningún tipo de nerviosismo ni intranquilidad con los agentes, solicitando en ese mismo instante someterse a un contraanálisis de sangre, realizándose este en el Centro de Salud de Cistierna».

Añaden que no entienden «cómo es posible que los resultados de la muestra enviada al laboratorio oficial y analizados una semana después, hayan tardado en llegar mas de mes y medio. Durante todo este tiempo nuestro compañero ha estado suspendido de empleo como medida cautelar aplicada por la empresa, con el perjuicio económico que ello conlleva, además de ser señalado en prensa y redes sociales».

