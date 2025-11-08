Los nueve Juanes a los que espera la Jana de Conforcos

Dani González León Sábado, 8 de noviembre 2025, 09:25 Comenta Compartir

La magia de las leyendas es que perviven en la tradición oral, en la memoria de las gentes, tras el paso del tiempo. Y la leyenda de la Jana de Conforcos continúa viva pese a que esta población hoy día ya no existe.

Conforcos era un pueblo cercano a la actual población de Banuncias y se dice que en una de sus fuentes habitaba una jana que moraba por todo este valle expiando un pecado de amores.

No es la única leyenda en la tradición oral leonesa vinculada a una jana – personaje propio de la mitología de la provincia – ni a su condena en el entorno de una fuente. Las janas y el aguas son elementos casi indisolubles.

La leyenda de Conforcos

En esta localidad de Conforcos, cuenta la leyenda, existía un hombre, llamado Bernardino, que se enteraba de todo lo que sucedía en la localidad y, evidentemente, lo compartía con sus amigos.

El día de San José, en marzo, Bernardino reunió a nueve Josés para compartir viandas y vinos en una bodega. Y cuando el vino se les subió, decidieron ir al valle de Conforcos a llamar a voces a la jana.

Y la encontraron, luminosa, radiante, brillante. Los José no se percataron debido a los vapores del vino, pero sí Bernardino, a quien la jana le encargó reunir a nueve Juanes, uno de cada pueblo del municipio, y el día de San Juan, para poder ser desencantada.

Y sigue a la espera

Le pidió que llegaran en la medianoche, sin vino en su cuerpo y ella se entregaría al Juan que le supiera desencantar. Ese Juan tendría también el premio de ser rico y a todos les daría una onza de oro. Como prueba, entregó a Bernardino una pelucona de Carlos III.

Han pasado los años, muchos años, y no hay noticia de que Bernardino haya sido capaz de reunir a los nueve Juan por la noche de San Juan para ir en busca de la jana de Conforcos y sacarla de su cárcel encantada. Y ahí sigue la jana, dice la leyenda, a la espera de que un Juan la desencante en la noche más mágica de todas, la noche de San Juan.