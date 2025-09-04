leonoticias - Noticias de León y provincia

Fuego en los pueblos de León.

Así son las ayudas a los trabajadores en Erte por los incendios en León

La cuantía de la ayuda será de 10 euros por jornada completa, hasta un límite de 300 jornadas

Leonoticias

Leonoticias

León

Jueves, 4 de septiembre 2025, 12:51

A esta convocatoria extraordinaria, con una dotación de 250.000 euros ampliables, podrán acceder todos los trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo con suspensión de la relación laboral o reducción de jornada, fundados tanto en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, como en causa de fuerza mayor temporal, en centros de trabajo ubicados en términos municipales y localidades afectados por incendios forestales en verano de 2025.

La cuantía de la ayuda será de 10 euros por jornada completa, hasta un límite de 300 jornadas. En los casos de reducción de jornada, se tendrán en cuenta las horas de reducción convertidas a jornadas completas, y en los contratos a tiempo parcial se ajustará la cuantía de la subvención de forma proporcional.

Cabe recordar que existen otras líneas de ayuda abiertas para los afectados. Se puede consultar aquí cómo solicitarlas.

La subvención será compatible con otras ayudas destinadas a la misma finalidad, si bien la suma de las percepciones del trabajador -incluido, en su caso, salario y/o prestación por desempleo- no podrá superar el 100 % de su retribución bruta mensual.

Con el fin de que las ayudas lleguen lo antes posible a las personas trabajadoras afectadas por esta situación, se contempla el anticipo del 50 % de la ayuda correspondiente para Ertes de más de 90 días; el 50% restante se liquidará a la finalización del mismo, ajustando la percepción económica al periodo de duración real de la suspensión o reducción de jornada.

Las bases aprobadas en Consejo de Gobierno se publicarán la próxima semana en Bocyl con el fin de abrir la convocatoria de ayudas de forma ágil y sencilla de forma inmediata.

Desescombro de vivienda

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, en cumplimiento de la medida 21 del Acuerdo del pasado 20 de agosto, ha declarado de emergencia la contratación de obras y servicios para el desescombro y consolidación de viviendas afectadas por incendios forestales en León.

En la provincia, con un presupuesto de 159.750 euros, se llevarán a cabo actuaciones de desescombro y consolidación de las edificaciones en los términos municipales de Quintana del Marco, Santa Elena del Jamuz y Villamontán de la Valduerna.

