leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Asturias volverá a acudir a Bruselas para pedir la supresión de peaje de la AP-66

El presidente del Principado, Adrián Barbón, promete «batalla en todos los frentes» para lograr liberalizar la autopista, pero evita confrontar con el Gobierno central

Leonoticias

Leonoticias

León

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 08:06

El presidente asturiano, Adrián Barbón, ha anunciado este martes en el debate del estado de la región que dará batalla «en todos los frentes» para acabar con el peaje de la autopista AP-66 entre León y Asturias.

Barbón ha explicado que ya ha solicitado participar en el procedimiento abierto en Bruselas, «para que la voz de Asturias sea escuchada en cada paso de este proceso», y recalcó que el Principado «hará todo lo que esté en su mano, absolutamente todo, y por todas las vías posibles, para que este proceso concluya con la revocación» del peaje.

El presidente asturiano, por su parte, no quiso enfrentarse al Ministerio de Transportes y acudirá directamente a Bruselas, según señala El Comercio. «El Gobierno de Asturias solicitará directamente a la Comisión Europea antes de fin de año la eliminación del peaje», anunció. Barbón asegura que lo hará «cargado de razones, con toda la coherencia política y con el aval jurídico de un informe encargado expresamente para este fin».

De esta manera, Asturias da un paso adelante para tratar de suprimir el peaje de la AP-66 después de que el Gobierno desoyera la orden de la Unión Europea de hacerlo y acogerse al elevado importe de la sanción que debería hacer frente con la concesionaria si siguiera dicha instrucción.

Barbón y el gobierno asturiano llevarán de nuevo a Bruselas esta problemática para buscar la liberalización del peaje en la principal vía de comunicación por carretera entre Asturias y León.

Publicidad

Top 50
  1. 1 PlusContacto anuncia un Erte para 372 trabajadoras en León y lo justifica con un «ciberataque»
  2. 2 Un hombre herido tras precipitarse de un tejado de seis metros en un pueblo de León
  3. 3 La «vergüenza» ya afecta a las ventas y se avecina otro invierno «congelados»
  4. 4 Cuatro detenidos por asaltar una vivienda en Armunia, agredir a una pareja y secuestrar a su hijo
  5. 5 El Ayuntamiento de León pierde 11,6 millones de euros de las basuras por contar mal los plazos
  6. 6 Un vasco lleva a los tribunales una herencia millonaria de un empresario leonés tras demostrar su paternidad
  7. 7 Cuco Ziganda, nuevo entrenador de la Cultural: «Queremos que cada partido sea una fiesta»
  8. 8 La impresionante imagen de la primera nevada de la temporada en León
  9. 9 Detienen a un hombre que cultivaba 50 plantas de marihuana de dos metros al aire libre
  10. 10 El último afectado por los incendios en León: «Tienen envidia y nos dan palos por todos lados»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Asturias volverá a acudir a Bruselas para pedir la supresión de peaje de la AP-66

Asturias volverá a acudir a Bruselas para pedir la supresión de peaje de la AP-66