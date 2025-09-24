Asturias volverá a acudir a Bruselas para pedir la supresión de peaje de la AP-66 El presidente del Principado, Adrián Barbón, promete «batalla en todos los frentes» para lograr liberalizar la autopista, pero evita confrontar con el Gobierno central

Leonoticias León Miércoles, 24 de septiembre 2025, 08:06 Comenta Compartir

El presidente asturiano, Adrián Barbón, ha anunciado este martes en el debate del estado de la región que dará batalla «en todos los frentes» para acabar con el peaje de la autopista AP-66 entre León y Asturias.

Barbón ha explicado que ya ha solicitado participar en el procedimiento abierto en Bruselas, «para que la voz de Asturias sea escuchada en cada paso de este proceso», y recalcó que el Principado «hará todo lo que esté en su mano, absolutamente todo, y por todas las vías posibles, para que este proceso concluya con la revocación» del peaje.

El presidente asturiano, por su parte, no quiso enfrentarse al Ministerio de Transportes y acudirá directamente a Bruselas, según señala El Comercio. «El Gobierno de Asturias solicitará directamente a la Comisión Europea antes de fin de año la eliminación del peaje», anunció. Barbón asegura que lo hará «cargado de razones, con toda la coherencia política y con el aval jurídico de un informe encargado expresamente para este fin».

De esta manera, Asturias da un paso adelante para tratar de suprimir el peaje de la AP-66 después de que el Gobierno desoyera la orden de la Unión Europea de hacerlo y acogerse al elevado importe de la sanción que debería hacer frente con la concesionaria si siguiera dicha instrucción.

Barbón y el gobierno asturiano llevarán de nuevo a Bruselas esta problemática para buscar la liberalización del peaje en la principal vía de comunicación por carretera entre Asturias y León.

Temas

Principado de Asturias