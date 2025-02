La alegría y la prudencia comparten espacio en Matallana de Torío de cara al cambio de fase

Nacho Barrio León Sábado, 9 de mayo 2020, 12:27 | Actualizado 14:04h. Comenta Compartir

Con la confirmación aún reciente, Matallana de Torío espera desde la prudencia y el optimismo la entrada de la zona básica de salud en la Fase 1, una situación que parece que cambiará pocas costumbres en este territorio.

«Hay que seguir manteniendo las cautelas, no dejar de realizar todos los protocolos pensando que nos hemos librado», confiesa José García, alcalde de Matallana de Torío.

Todo apunta a que, pese a que ahora puedan hacerlo, los bares de la zona básica de salud no abrirán sus terrazas. «Tienen incluso la autorización para contar con más espacio, pero es pronto para abrir», apunta el regidor.

Sea como fuere, este territorio enclavado en la Montaña Central Leonesa no echa las campanas al vuelo por el cambio de fase. Todo lo contrario. «Lo único que sí haremos será poder ver a familiares que hace mucho no vemos», avanza José García, que lamenta que «en esta pandemia el mundo rural no está siendo muy recordado, porque las medidas parecen pensadas para las ciudades».

El alcalde sí que confía en la apertura de iglesias «aunque tampoco tenían gran aforo antes de la crisis», remarcando que existe la posibilidad siempre presente «de quedarnos mucho tiempo en esta fase o incluso retroceder, algo que esperemos que no ocurra».

La nueva fase también abrirá la mano en lo que se refiere a los sepelios, aunque el acalde prefiere no tener que celebrar entierro alguno. «Será señal de que vamos avanzando».