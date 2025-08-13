leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Sigue en directo toda la información de los incendios forestales en León
Imagen de archivo de un camión volcado.

Un accidente provoca un incendio en la A-6 a su pasó por León

El vuelco de un camión ha obligado a intervenir a los bomberos de la Diputación para atajar el fuego

Leonoticias

Leonoticias

León

Miércoles, 13 de agosto 2025, 08:56

Si ya fuera poco enfrentarse a los numerosos incendios forestales que asolan la provincia, hoy, minutos antes de las tres de la madrugada se alertaba de un incendio junto a la A-6 a su paso por León.

A las 02:53 horas, varios conductores han llamado al 112 por el vuelco de un camión en el kilómetro 292 de la autovía A-6, sentido Madrid, en Valcabado del Páramo.

En el accidente sin heridos, el vehículo corta la circulación por completo y ha provocado un incendio en la vegetación de la cuneta.

Se avisa a la Guardia Civil de Tráfico y a los Bomberos de la Diputación, del parque de Astorga. Queda informado además el centro provincial de mando de Medio Ambiente.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de 35 años muerto y dos heridos graves en un incendio forestal en León
  2. 2 Incendio forestal en San Esteban de Nogales: cuando el pueblo salva al pueblo
  3. 3 Segunda noche consecutiva para los desalojados en La Bañeza: «Va a ser tanto o peor»
  4. 4 La ruta del Cares, cerrada por riesgo de desprendimientos
  5. 5 Un turismo y un camión sufren un fuerte accidente en Puente de Órbigo
  6. 6 El fuego no da tregua en El Bierzo: evacúan Peñalba y las llamas asedian Anllares y El Castro
  7. 7 Mañueco: «En Valladolid no todos somos como Óscar Puente»
  8. 8 Los incendios de Zamora siguen sin control y con ocho pueblos desalojados
  9. 9 El «niño maravilla» apuesta por la Cultural y regresa a León
  10. 10 Abel Ramos, alma del motor y La Bañeza, el voluntario fallecido en el incendio de León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Un accidente provoca un incendio en la A-6 a su pasó por León

Un accidente provoca un incendio en la A-6 a su pasó por León