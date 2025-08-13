Un accidente provoca un incendio en la A-6 a su pasó por León El vuelco de un camión ha obligado a intervenir a los bomberos de la Diputación para atajar el fuego

Leonoticias León Miércoles, 13 de agosto 2025, 08:56

Si ya fuera poco enfrentarse a los numerosos incendios forestales que asolan la provincia, hoy, minutos antes de las tres de la madrugada se alertaba de un incendio junto a la A-6 a su paso por León.

A las 02:53 horas, varios conductores han llamado al 112 por el vuelco de un camión en el kilómetro 292 de la autovía A-6, sentido Madrid, en Valcabado del Páramo.

En el accidente sin heridos, el vehículo corta la circulación por completo y ha provocado un incendio en la vegetación de la cuneta.

Se avisa a la Guardia Civil de Tráfico y a los Bomberos de la Diputación, del parque de Astorga. Queda informado además el centro provincial de mando de Medio Ambiente.