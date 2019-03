Unanimidad para mejorar los sexenios a un colectivo de 12.000 docentes de Castilla y León El consejero de Educación, Fernando Rey, conversa con el portavoz del Grupo Mixto, José Sarrión, durante el Pleno de las Cortes de Castilla y León. Junto a ellos, el consejero de Sanidad, Antonio Saez. / Chacón PSCyL y Podemos votan a favor pero con criticas a la «tomadura de pelo» y «lío» del PP en la Función Pública de la Comunidad ICAL Miércoles, 27 marzo 2019, 12:40

Las Cortes de Castilla y León aprobaron hoy por unanimidad la propuesta del PP para que, previa negociación con los sindicatos, se mejore el importe reconocido a los sexenios tercero, cuarto y quinto de unos 12.000 docentes para que, de esa manera, no se vean perjudicados respecto de los que opten por la vía de la carrera profesional.

El portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, fue el encargado de presentar la proposición no de ley con el argumento de que en el último pleno se aprobó la carrera profesional para los empleados públicos de Castilla y León para que se convoque antes de diciembre de 2019 que será retribuida con cargo al 1 de enero de 2020.

«Aunque la ley es para todos, había un colectivo que podía no verse beneficiado en la convocatoria de la carrera profesional, que son los 12.000 docentes con sexenios reconocidos tres, cuatro y cinco», argumentó el popular, que se refirió al compromiso con los agentes sociales para una mejora retributiva en afectados con esos tres apartados, que se fijará a través del acuerdo con los representantes de los trabajadores.

Se trata por tanto, detalló De la Hoz, de ayudar a que ningún empleado público se quede al margen de la mejora retributiva de la carrera profesional, recogido en una proposición no de ley

En la propuesta de resolución aprobada, se insta a la Junta a llevar a efecto las acciones precisas para que, previa negociación con los representantes de los trabajadores, se mejore el importe reconocido a los sexenios tercero, cuarto y quinto de los profesores de la enseñanza pública para contribuir a una mejora de sus condiciones laborales y profesionales de manera proporcional al resto de los docentes que elijan la vía de la carrera profesional.

La procuradora de Ciudadanos Belén Rosado calificó de «buena» la propuesta y anunció el voto a favor, al igual que Natalia del Barrio (Podemos), pero que criticó el «lío» de la Junta y del PP en materia de Función Pública y rechazó que los 'populares' se acojan a que son un Gobierno responsable para no haber incluido los sexenios de los docentes en la ley.

En nombre del Grupo Socialista, Jesús Guerrero criticó la «incompetencia y la hipocresía» del PP que enmarcó en clave electoral y en el «pánico» en el que consideró que ha entrado del candidato Alfonso Fernández Mañueco. Guerrero habló de discriminación de los docentes de Castilla y León en sus retribuciones con los de otras autonomías, sin que haya escuchado a este partido pedir la equipación.

«Suman una discriminación entre los docentes funcionarios, esta iniciativa es una auténtica tomadura de pelo», indicó el socialista, que relató recortes en educación con un presupuesto inferior hoy al que tenía en 2015 cuando ese colectivo «salva la cara» en el informe PISA. «Votaremos a favor, pero quien cumplirá su contenido será Luis Tudanca como próximo presidente», concluyó.

Cerró el debate Raúl de la Hoz con la satisfacción por que «esta vez, sí, todos los grupos» apoyaran la PNL, después de que no hubiera unanimidad en la aprobación de la ley de la carrera profesional para los empleados públicos autonómicos. Al PSCyL, acusó de mantener una «posición infantil» respecto a este colectivo, añadió que «no son idiotas» y saben quién les defiende y quién no, para afear a este grupo que no hayan presentado una propuesta de carrera profesional hasta que lo hizo el PP.