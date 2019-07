El recorte llega mañana a una de sus plazas de referencia, Matapozuelos Jonatan Estébanez, Pablo Martín, Cristian Moras, Jorge Gómez, José Manuel Medina, Saúl Rivera, Oliver García, Javier Daganzo, Víctor Hernández, Carlos Íscar, Sergio García e Iván Gómez. / El Norte Una docena de los mejores especialistas del momento recalan este sábado en la localidad vallisoletana a las 19:00 horas SILVIA G. ROJO Ciudad Rodrigo Viernes, 19 julio 2019, 10:54

Son 12 los elegidos. Son 12 los especialistas que medirán fuerzas mañana sábado en el municipio vallisoletano de Matapozuelos en el concurso de recorte libre que se enmarca dentro de la Liga Toropasión, un certamen que recorre buena parte de la geografía española siempre con los más destacados exponentes del toreo a cuerpo limpio.

En los últimos años Matapozuelos se ha convertido en parada obligada para el mundo de los cortes, bien con la celebración de la semifinal de la Liga del Corte Puro o, como sucede en este caso, con la Liga Toropasión, empresa en la que el Ayuntamiento de la localidad deposita su confianza para la organización del evento.

En plena época taurina, los jóvenes que estarán mañana en Matapozuelos son algunos de los referentes de este festejo popular en la actualidad, por lo que está garantizada la emoción, el riesgo y el arte a cuerpo limpio. Con sus cortes, quiebros y saltos deleitarán al público y tratarán de burlar las embestidas de un precioso lote de novillos de la Finca Toropasión, alguno de ellos perteneciente a la conocida ganadería de Los Galos. Con estos ingredientes, a buen seguro el público saldrá más que satisfecho.

Entre los nombres propios de la tarde aparecen los de los vallisoletanos Pablo Martín 'Guindi', que ha sido dos veces campeón de la Liga del Corte Puro y está haciendo una gran temporada, y Cristian Moras, al igual que el anterior bicampeón de la Liga del Corte Puro. A ellos se suman Jonatan Estébanez 'Peta' -dos veces Campeón de España-, Jorge Gómez, Saúl Rivera, José Manuel Medina 'Zorrillo', Oliver García, Javier Daganzo, Sergio García, Iván Gómez o los locales Carlos Íscar 'Canorilla' y Víctor Hernández.

Precisamente para los dos cortadores de Matapozuelos la cita será mucho más especial, porque sentirán el empuje de las gradas. «Seguro que van a estar todas las peñas a animar», comenta Carlos Íscar 'Canorilla'. «En mi caso he cortado otros dos años en mi pueblo, y siempre hay algo de presión por hacer las cosas bien», confiesa.

La trayectoria de Carlos puede ser de las menos dilatadas de este circuito, pues recaló por casualidad hace ya cuatro años. «Era ciclista y por diferentes motivos vi que al final no iba a subir a profesional y lo dejé. A partir de ese momento me empecé a picar con las capeas de los pueblos y el primer año que debuté lo hice en Traspinedo con vacas. Este año es mi cuarta temporada».

«Siempre me habían gustado los toros pero nunca había salido, y en el caso de los toros debuté en Guarrate», reconoce. En esa primera vez a la que hace referencia mucho tuvo que ver Iván Gómez, cortador de esa localidad zamorana. «Él me picó y me llamaba para ir a las capeas, y después de un par de años tuve el gusanillo de probar», explica el cortador de Matapozuelos.

La suerte le ha acompañado a lo largo de este tiempo. «No he tenido ningún percance, ni un susto ni con vacas ni con toros», indica, y a la hora de definirse lo hace como «un cortador como los de antaño». Pone como ejemplos a 'El Parri' o Víctor Holgado, «con los pies juntos en el suelo, doblando con los pies juntos». Considera que en el circuito actual «hay mucho nivel, gente muy buena». Dentro de este mundo se le conoce con el sobrenombre de 'Canorilla'. «Mi abuelo era 'Canora', también mi padre, y yo 'Canorilla'. Cuando pase una edad supongo que seré 'Canora' como ellos», bromea.

Jugar en casa

De Matapozuelos también es natural Víctor Hernández, que reconoce la «satisfacción por verte en la plaza de tu pueblo, siempre gusta jugar en casa». Su primer concurso lo disputó allí hace cinco años, y después de dos sin acudir, mañana confía en «disfrutar». Va aceptando con agrado todas las tardes que le proponen, pero «si no te dan una oportunidad no puedes demostrar nada». Personalmente le gusta ponerse «en torero, llamar al toro de lejos y luego salir andando».

El festejo cuenta con el apoyo de Conservas Celorrio, El Norte de Castilla y la Diputación de Valladolid, así como Restaurante Lienzero, Cafetería Gramola II y Mesón de Pedro.