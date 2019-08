El PSOE pide a Fuentes que «se explique» sobre el piso de las Cortes antes de exigir su renuncia a los 1.800 euros al mes Virginia Barcones, en el centro, durante el encuentro con representantes de los colectivos LGTB / R. Valtero-Ical El gabinete de la Presidencia corrobora la utilización de las dependencias privadas del edificio institucional «de forma ocasional» y «por cuestiones de agenda» PABLO SOLANAS y M. J. PASCUAL Valladolid Jueves, 8 agosto 2019, 19:42

La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista en Castilla y León, Virginia Barcones, ha criticado que Ciudadanos no haya explicado aún qué va a pasar con el apartamento de las Cortes que va a usar el presidente de la institución, Luis Fuentes. En función de esas explicaciones, ha indicado, el PSOE decidirá si reclama al presidente del Parlamento autonómico que renuncie a parte de los 1.800 euros mensuales libres de impuestos que cobra en concepto de indemnización, entre otros, por gastos de desplazamiento.

«Mucho regenerar, pero al final hay muchas especulaciones porque no se están dando explicaciones», ha incidido la procuradora socialista. Barcones ha ironizado con la creación, por parte de Ciudadanos y el Partido Popular, de una Consejería de Transparencia «que debe estar en periodo vacacional».

«Sería conveniente aclarar todos estos términos» y que desde Ciudadanos o el propio presidente de las Cortes explique «qué uso, qué coste y quién sufraga» los gastos que va a tener la utilización de ese apartamento que está reservado para el presidente de las Cortes, pero que desde la inauguración de la institución en 2007 en el barrio de Villa del Prado no se había utilizado por ninguno de los presidentes anteriores.

La viceportavoz ha insistido que desde el grupo socialista primero van a esperar a que se produzca ese ejercicio de transparencia, antes de solicitar o tomar alguna medida sobre este tema, y ha criticado, que el uso del apartamento «no ha pasado por ningún órgano, ni por la Mesa ni por la Junta de Portavoces».

En concreto, a la pregunta realizada por los periodistas sobre si desde el Grupo Socialista pedirán que Fuentes renuncie a parte de su indemnización, en la que se incluyen desplazamientos, dietas y costes de alojamiento, Barcones ha respondido que «hay muchas explicaciones pendientes; venían a regenerar y estamos todos intentando averiguar cómo se va a realizar. No sé si es que la Consejería de Transparencia está en periodo vacacional, pero sería conveniente que aclarasen todos estos términos», ha señalado este jueves la viceportavoz socialista tras la reunión mantenida con la Federación LGTB de Castilla y León para avanzar en la elaboración de la Ley de igualdad social de la diversidad sexual.

Tras estas críticas de la oposición y cuatro días después de que El Norte de Castilla avanzara la intención del nuevo presidente de las Cortes de utilizar el apartamento ubicado sobre su despacho en el edificio de la sede del Parlamento autonómico, el gabinete de la Presidencia ha corroborado mediante un comunicado que, efectivamente, Luis Fuentes utilizará esa dependencia «de forma ocasional» y cuando «por cuestiones de agenda, no sea recomendable el desplazamiento» a Salamanca, donde tiene su domicilio.

Aunque se indica en este comunicado que lo hará «como hasta el momento han hecho uso el resto de presidentes», lo cual no ha ocurrido nunca, tal y como señalaba José Manuel Fernández Santiago, el presidente que estrenó en 2007 las nuevas Cortes en su actual emplazamiento 'postFuensaldaña' y quien, gráficamente, explicaba a este diario que no utilizó el apartamento «ni para echar una siesta». Tampoco le sacaron partido Josefa García Cirac ni Silvia Clemente «ni para cambiarse de ropa» y, de hecho, estas dependencias personales se han usado todos estos años como «pequeño almacén de trastos, principalmente, libros y publicaciones de las Cortes».

«Para eso está»

El propio Luis Fuentes había manifestado, respecto de su propósito de dar uso a este espacio, que «para eso está, no sirve para otra cosa. Si no, habría que demolerlo». Su principal argumento es que «está diseñado para los presidentes que no son de Valladolid y tienen que quedarse una noche o dos por semana y a mí hay días que me dan las nueve de la noche trabajando». De hecho, anunció su intención de finiquitar el alquiler del piso que ha ocupado en Parquesol durante la pasada legislatura con este mismo fin «ocasional». Fuentes de las Cortes habían apuntado que ya se estaba buscando una cama para completar el amueblamiento del pisito, que está listo «para entrar a vivir», aunque desde el gabinete de la Presidencia se ha indicado que «no se ha adquirido para este espacio ningún tipo de mobiliario».

Por su parte, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, restó importancia a la polémica por el hecho de que Luis Fuentes sea la primera persona en el cargo que va a ocupar el departamento presidencial. «Es un apartamento que ya existía, que ya estaba a disposición de los presidentes. Y si es necesario, se usará; y si no, no se usará», ha manifestado, en declaraciones recogidas por Europa Press.