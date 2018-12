Castilla y León Las primarias pendientes en 2019 marcan el camino hacia el 26-M Una mujer deposita su voto en una urna. / Daniel Ochoa de Olza-AP Podemos, IU, Ciudadanos y Vox aún deben celebrar procesos internos en la región para cerrar todas sus candidaturas autonómicas y municipales ARTURO POSADA Valladolid Lunes, 31 diciembre 2018, 09:15

El 26-M ya asoma en el horizonte, pero aún queda un trecho político por recorrer antes de la triple cita municipal, autonómica y europea con las urnas. Solo PP y PSOE tienen avanzados los deberes en la región: los dos grandes partidos tradicionales han definido ya sus candidatos a la Junta de Castilla y León (Alfonso Fernández Mañueco por los populares; Luis Tudanca por los socialistas) y también han hecho públicos los nombres de los aspirantes a las alcaldías en las nueve capitales de provincia. Otras cuatro formaciones apuran los plazos: Podemos, Ciudadanos, Izquierda Unida y Vox afrontarán diferentes procesos de primarias con la llegada de 2019 para cerrar sus candidaturas.

En el caso de Podemos, la formación morada ya decidió en las primarias que Pablo Fernández repitiese como cabeza de lista para las Cortes de Castilla y León, lo que le sitúa como el candidato de su partido para optar a la presidencia del Gobierno regional. En el plano municipal, Podemos aún tiene pendiente afrontar el proceso de primarias. Enero es el mes marcado en el Protocolo Abierto para culminarlo. Pero el partido morado marca con un asterisco la posibilidad de celebrar otras primarias en febrero de 2019, esta vez conjuntas, si se produce la confluencia con Izquierda Unida.

El proceso de confluencia

Esta intención se mantiene en el alero tras los resultados de las elecciones andaluzas celebradas el pasado 2 de diciembre, donde la coalición Adelante Andalucía sufrió la pérdida de tres diputados con respecto a las autonómicas de 2015, cuando ambas formaciones presentaron listas separadas. La idea de que la suma resta cala desde entonces. En la actualidad, Podemos cuenta con diez procuradores en las Cortes de Castilla y León, mientras que Izquierda Unida está representada a través de un único procurador, José Sarrión, cuya formación debe abordar durante el mes de enero su propio proceso interno, aunque aún no ha sido anunciado.

No son las únicas formaciones inmersas en la elección de diferentes candidatos. Ciudadanos también anda pendiente de las primarias, aunque, como señalan desde la formación naranja, aún no hay fecha para celebrarlas. La incógnita que tendrá que despejarse a nivel autonómico es si el salmantino Luis Fuentes repite como número uno en la lista a las Cortes. En las autonómicas de 2015, Fuentes fue el único en presentar los avales requeridos, sin que hubiera otros candidatos, por lo que no llegaron a celebrarse primarias. Los cabezas de lista a los principales Ayuntamientos de la comunidad también tendrán que ser designados a partir de enero.

Pendientes de Vox

Vox, formación extraparlamentaria en la actualidad, seguirá igualmente un proceso interno de votación para determinar quiénes son sus candidatos a escala municipal y regional después de su fuerte irrupción en Andalucía. El partido que lidera Santiago Abascal es contrario al estado de las autonomías, pero tampoco desperdiciará la ocasión de formar parte de las nuevas Cortes de Castilla y León.

El PSOE ya definió hace meses la candidatura de Luis Tudanca a la Junta y los nombres de los nueve candidatos a las alcaldías en las capitales de provincia. En las municipios de menos de 20.000 habitantes, la elección se rige por la Ley Electoral y se cerrará entre marzo y abril. La lista del PSOE a las Cortes se conocerá igualmente en esas fechas.

El PP presenta a Alfonso Fernández Mañueco como candidato a relevar al presidente saliente Juan Vicente Herrera después de imponerse a Antonio Silván en las primarias de marzo de 2017. Con la presentación de los candidatos a las grandes alcaldías el pasado 22 de diciembre de la mano del presidente nacional, Pablo Casado, el PP despejó esas incógnitas y no se prevén noticias en las listas regionales hasta abril.

45.000 habitantes

El parlamento autonómico sufrirá la pérdida de tres procuradores en la próxima legislatura. La caída de población en Salamanca, Segovia y León restará un asiento en el hemiciclo a cada una de estas tres provincias, lo que dejará el número total de procuradores en 81, el más bajo en toda la historia de las Cortes democráticas de Castilla y León. Cada provincia dispone de tres procuradores fijos y suma un escaño por cada 45.000 habitantes. Actualmente, son 84 procuradores los que forman el Parlamento regional. En las nueve legislaturas hasta la fecha nunca han bajado de 83.

El decreto para disolver las Cortes de Castilla y León se expedirá el 1 de abril de 2019 y entrará en vigor al día siguiente, para cumplir el plazo de 54 días de antelación que marca la ley. Las Juntas Electorales se constituirán el 5 de abril. La presentación oficial de candidaturas tendrá lugar entre el 17 y el 22 de abril, y el 29 de ese mes serán proclamadas.

La campaña comenzará el 10 de mayo y se extenderá hasta el 24. Los más de 150.000 electores castellanos y leoneses en el extranjero podrán solicitar el voto desde el 2 al 27 de abril a través de los consulados o Internet. El domingo 26 de mayo llegará la triple cita electoral, con comicios locales, autonómicos y europeos que definirán el nuevo mapa político de España.